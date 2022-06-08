Украинцы могут полететь бесплатным рейсом из Польши в Испанию: как воспользоваться рейсом — Finance.ua

Украинцы могут полететь бесплатным рейсом из Польши в Испанию: как воспользоваться рейсом

Сегодня 13:31 — Личные финансы

Украинцы могут полететь бесплатным рейсом из Польши в Испанию.

Очередные гуманитарные рейсы из Варшавы в Мадрид и Барселону от благотворительных организаций Open Arms и Solidaire запланированы на 12 июня.

Что нужно, чтобы воспользоваться рейсом?

быть гражданином Украины или иметь зарегистрированное место жительства в Украине;

иметь документ, удостоверяющий личность: паспорт, удостоверение личности или свидетельство о рождении;

быть в Варшаве за день до рейса;

несовершеннолетние могут путешествовать только в сопровождении своих прямых родственников и иметь разрешение родителей.

Справка Finance.ua:

Испания приостанавливает выдачу россиянам «золотых виз». Ранее россияне могли оформить вид на жительство в Испании при инвестициях в ее экономику. В частности, для этого нужно было приобрести недвижимость стоимостью 500 тысяч евро или инвестировать такую же сумму в испанские компании, или выкупить минимум 2 млн евро госдолга Испании.

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