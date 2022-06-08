Украинцы могут полететь бесплатным рейсом из Польши в Испанию: как воспользоваться рейсом — Finance.ua

Украинцы могут полететь бесплатным рейсом из Польши в Испанию.
Очередные гуманитарные рейсы из Варшавы в Мадрид и Барселону от благотворительных организаций Open Arms и Solidaire запланированы на 12 июня.
Что нужно, чтобы воспользоваться рейсом?
быть гражданином Украины или иметь зарегистрированное место жительства в Украине;
иметь документ, удостоверяющий личность: паспорт, удостоверение личности или свидетельство о рождении;
быть в Варшаве за день до рейса;
несовершеннолетние могут путешествовать только в сопровождении своих прямых родственников и иметь разрешение родителей.
Справка Finance.ua:
Испания приостанавливает выдачу россиянам «золотых виз». Ранее россияне могли оформить вид на жительство в Испании при инвестициях в ее экономику. В частности, для этого нужно было приобрести недвижимость стоимостью 500 тысяч евро или инвестировать такую же сумму в испанские компании, или выкупить минимум 2 млн евро госдолга Испании.