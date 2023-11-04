Украинцы могут платить за газ меньше, чем «нажгли» его: что нужно делать — Finance.ua

Украинцы могут платить за газ меньше, чем «нажгли» его: что нужно делать Сегодня 20:13 — Личные финансы

Украинцы могут платить за газ меньше, чем «нажгли» его: что нужно делать

Украинцы-абоненты «Нафтогаза» могут получить скидку на газ — и снизить любую сумму в платежках на 1%. Для этого нужно своевременно оплатить голубое топливо.

Об этом рассказали в самой компании . Там объяснили:

скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании до 15 числа каждого месяца;

дисконт будет применен автоматически в следующем расчетном месяце.

«Оплачивайте за потребленный газ вовремя. Каждая уплаченная вами гривна — это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны», — напомнили в компании.

Сколько нужно платить

Сейчас клиенты «Нафтогаза» платят за газ 7,96 грн за кубометр. То есть, за потребление 9,9 кубометров (соцнорма на три человека, только плита) за октябрь нужно будет заплатить 78,8 грн.

Однако следует учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Однако после зимы не исключается просмотр расценок на газ. Как объяснили в «Нафтогазе», причиной является ожидание международными партнерами проведения Украиной ряда рыночных реформ — в том числе и в газовой сфере.

Дело в том, что сейчас из-за регулируемой цены на газ государство буквально доплачивает из бюджета за каждого украинца. Что вредит уже и самой Украине.

«Мы отдаем себе отчет, что во время войны и во время этой зимы мы должны оставить те цены на газ, которые сейчас существуют. Что касается следующих периодов, то будем готовиться, объяснять. Почему государство должно доплачивать за газ, который вы потребляете? Государство должно поддерживать самых бедных» , — сказал глава компании Алексей Чернышев.

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Обозреватель По материалам:

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