Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если ЕС остановит финансирование — Шмыгаль Сегодня 10:05 — Казна и Политика

Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если ЕС остановит финансирование — Шмыгаль

Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз приостановит финансирование Украины в рамках обещанных 9 миллиардов евро.

Такое заявление в интервью Frankfurter Allgemeine сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина использует финпомощь от ЕС в значительной степени для социальных нужд людей и для реконструкции. Любая задержка, подчеркнул глава правительства, чревата ужасающими последствиями.

«Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Станет ли это кредитом или грантом, менее важно. Мы уже исчерпали все возможности экономии. Сегодня оборонный бюджет составляет 60% наших госрасходов, и мы используем финансовую помощь наших партнеров в значительной степени для социальных потребностей людей и для реконструкции. Любая задержка здесь может иметь ужасающие последствия», — отметил премьер.

По его словам, на сегодняшний день потери от войны с россией выросли уже до более 700 миллиардов долларов. Вместе с тем эти потери можно покрыть за счет заблокированных российских активов.

«Мы должны разработать механизм конфискации российских активов, а затем инвестировать вырученные средства в восстановление Украины. Такой механизм сначала будет нацелен на россию, но позже может стать краеугольным камнем будущей глобальной системы безопасности. В будущем каждый диктатор должен знать, что он несет ответственность за агрессию своими деньгами», — уточнил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина в следующем году может рассчитывать на получение 18 млрд евро для удовлетворения основных потребностей;

по мнению эксперта центра социально-экономических исследований CASE Украина Олега Дубогрыза, Украина в последнее время получает от международных партнеров больше грантов, чем кредитов, однако кредиты имеют свои преимущества, когда даются под символический процент и с возвратом «когда-то уже потом», а значит, с расчетом на будущую победу;

по состоянию на 19 октября финансирование государственного бюджета с начала войны составило 1 230,2 млрд грн, из которых 734,1 млрд грн — за счет внешних поступлений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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