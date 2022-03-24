Украинцы могут обменять наличную гривну на евро в Словакии — Finance.ua

Украинцы могут обменять наличную гривну на евро в Словакии

Сегодня 10:01 — Валюта

Словацкий банк Tatra Banka, являющийся дочерним предприятием Raiffeisen Bank, предлагает украинцам услугу обмена наличных сбережений в гривне на евро.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

«Мы хотим облегчить им приезд в нашу страну и таким образом хотя бы частично облегчить их тяжелое положение», — заявили в банке.

Такая функция действует в банке с 22 марта.

Как поменять средства?

Для операции обмена украинцам потребуется паспорт — гражданин Украины или заграничный.

Для обмена нужно обратиться в отделение Tatra Banka, которое предоставляет эту услугу — они работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00.

Tatra banka покупает банкноты 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн.

Суточный лимит на человека составляет 250 евро.



Курс обмена при покупке валюты на 9:00 24 марта составляет 33,784 грн за один евро.

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