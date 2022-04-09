Украинцы могут не обменивать водительские удостоверения в Польше до конца 2022 года — Finance.ua

Согласно документу, регулирующему особенности функционирования транспортной отрасли Польши, в связи с военными действиями в Украине (Dz.U. 2022 poz. 684) украинцы получили еще одно послабление — до конца 2022 года они могут не обменивать свои водительские удостоверения.
Эта норма действует для всех украинских беженцев в Польше независимо от того, какую именно границу они пересекли.
Гражданам Украины не нужно обменивать украинские водительские удостоверения, даже если в период с начала войны, то есть с 24 февраля, и до 31 декабря 2022 года срок действия удостоверений закончился.
Ранее иностранные водительские удостоверения теряли силу в Польше после 183 дней с момента получения водителем права на постоянное или временное проживание в стране. То есть после пребывания в Польше более полугода владелец должен был обменять водительское удостоверение. Теперь эта норма тоже отменяется.
Фактически права украинских водителей до конца этого года приравняли к польским правам. Если эту норму не изменят, то в 2023 году украинцы тоже будут ею пользоваться.