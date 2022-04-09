Украинцы могут не обменивать водительские удостоверения в Польше до конца 2022 года — Finance.ua

Украинцы могут не обменивать водительские удостоверения в Польше до конца 2022 года

Сегодня 15:29 — Личные финансы

Украинцы могут не обменивать водительские удостоверения в Польше до конца 2022 года, freepik.com

Украинцы до конца текущего года могут не обменивать водительские удостоверения, даже если истек срок действия.

Об этом сообщает Укравтопром.

Согласно документу, регулирующему особенности функционирования транспортной отрасли Польши, в связи с военными действиями в Украине (Dz.U. 2022 poz. 684) украинцы получили еще одно послабление — до конца 2022 года они могут не обменивать свои водительские удостоверения.

Эта норма действует для всех украинских беженцев в Польше независимо от того, какую именно границу они пересекли.

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Гражданам Украины не нужно обменивать украинские водительские удостоверения, даже если в период с начала войны, то есть с 24 февраля, и до 31 декабря 2022 года срок действия удостоверений закончился.

Ранее иностранные водительские удостоверения теряли силу в Польше после 183 дней с момента получения водителем права на постоянное или временное проживание в стране. То есть после пребывания в Польше более полугода владелец должен был обменять водительское удостоверение. Теперь эта норма тоже отменяется.

Фактически права украинских водителей до конца этого года приравняли к польским правам. Если эту норму не изменят, то в 2023 году украинцы тоже будут ею пользоваться.

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