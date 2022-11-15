Украинцы могут искать работу в Европейской службе занятости: как разместить резюме — Finance.ua
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Украинцы могут искать работу в Европейской службе занятости: как разместить резюме

Личные финансы
24
Вот уже почти 9 месяцев, как украинцы стали активнее искать работу в разных странах Европы. Между тем, беженцев из Украины поддерживают в трудоустройстве за рубежом в рамках проекта «EU Talent Pool — Pilot».
Граждане Украины, находящиеся с 24 февраля 2022 года на территории ЕС, могут размещать свое резюме в Европейской службе занятости — EURES. Рассказываем, кто может подать свое CV и как это сделать правильно.
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Как принять участие в проекте «EU Talent Pool — Pilot»
  • создать аккаунт EU Login (доступен также в приложении Google Play Market/App Store);
  • настроить в аккаунте на EU Login двухэтапную проверку;
  • зарегистрироваться как лицо, которое ищет работу в EURES с помощью аккаунта на EU Login;
  • добавить свое резюме в профиль на EURES.
Регистрация для украинцев доступна на английском и польском языках.
Кто может принять участие в инициативе
  • граждане Украины, проживавшие в Украине до 24 февраля 2022 года;
  • лица без гражданства или граждане третьих стран с международным статусом до 24 февраля, оказавшиеся после начала полномасштабной войны за пределами Украины.
Зарегистрированным пользователям станут доступны более 3 миллионов вакансий от 4000 работодателей по всей Европе.

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По материалам:
Телеканал 24
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