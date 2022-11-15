Украинцы могут искать работу в Европейской службе занятости: как разместить резюме — Finance.ua

Украинцы могут искать работу в Европейской службе занятости: как разместить резюме Сегодня 15:00 — Личные финансы

Вот уже почти 9 месяцев, как украинцы стали активнее искать работу в разных странах Европы. Между тем, беженцев из Украины поддерживают в трудоустройстве за рубежом в рамках проекта «EU Talent Pool — Pilot».

Граждане Украины, находящиеся с 24 февраля 2022 года на территории ЕС, могут размещать свое резюме в Европейской службе занятости — EURES. Рассказываем, кто может подать свое CV и как это сделать правильно.

Как принять участие в проекте «EU Talent Pool — Pilot»

создать аккаунт EU Login (доступен также в приложении Google Play Market/App Store);

настроить в аккаунте на EU Login двухэтапную проверку;

зарегистрироваться как лицо, которое ищет работу в EURES с помощью аккаунта на EU Login;

добавить свое резюме в профиль на EURES.

Регистрация для украинцев доступна на английском и польском языках.

Кто может принять участие в инициативе

граждане Украины, проживавшие в Украине до 24 февраля 2022 года;

лица без гражданства или граждане третьих стран с международным статусом до 24 февраля, оказавшиеся после начала полномасштабной войны за пределами Украины.

Зарегистрированным пользователям станут доступны более 3 миллионов вакансий от 4000 работодателей по всей Европе.

Телеканал 24 По материалам:

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