Украинцы массово скупают генераторы: может ли это вызвать дефицит горючего — Finance.ua

Украинцы массово скупают генераторы: может ли это вызвать дефицит горючего Сегодня 21:43 — Энергетика

Украинцы массово скупают генераторы: может ли это вызвать дефицит горючего

Из-за массовых атак энергосистемы Украины украинские власти разрешили населению ввозить из-за границы без уплаты пошлины и НДС генераторы или зарядные станции. Их количество ежедневно растет, как и использование горючего для их работы.

В конце весны — начале лета в Украине возник дефицит горючего. Этому способствовало уничтожение мощностей Кременчугского НПЗ и ряда нефтебаз, которые обстреляла российская сторона. Почти все горючее Украина импортировала из россии и беларуси. После 24 февраля поставки прекратились.

Как рассказал в комментарии 24 каналу Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы «А-95», сейчас оснований говорить о том, что дефицит горючего может повториться — нет. Ведь страна переориентировалась на новые рынки поставок — Европу.

«Почему был тот дефицит? Потому что у нас россияне разрушили 100% поставок, и соответственно у нас не было ни опыта поставок из Европы, ни контрактов, ни транспорта. У европейцев не было ресурсов под нас, потому что никто на нас не рассчитывал, потому что нас никогда не было на том рынке. Сейчас это все работает, у нас количество бензовозов в этом году выросло более чем в три раза. У нас и железная дорога работает нормально. Все имеют контракты. Все знают, куда бежать и кому звонить. Поэтому я вообще исключаю вероятность каких-то таких рецидивов в той или иной форме», — заявил Куюн.

Геннадий Рябцев, член Экспертного совета Министерства энергетики, считает формулировку о том, что дефицит может возникнуть из-за массового использования генераторов некорректным.

Нехватки топлива из-за большего количества генераторов возникнуть не может, потому что все генераторы вместе меньше потребляют топлива, чем одно крупное аграрное предприятие, объясняет эксперт.

Цены на топливо в 2023

В октябрьском инфляционном отчете НБУ идет речь о том, что горючее продолжит дорожать в 2023 году. Это будет происходить более медленными темпами — до 20%.

С другой стороны — ожидаемый возврат системы налогообложения горючего на довоенный уровень будет сохранять цены высокими, сообщил Нацбанк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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