Украинцы, имеющие временную защиту, на зиму могут вернуться из Украины в ЕС — Finance.ua
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Украинцы, имеющие временную защиту, на зиму могут вернуться из Украины в ЕС

Личные финансы
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Из-за непростого отопительного сезона, который ожидает украинцев в этом году, и из-за риска безопасности в связи с войной количество беженцев в Европе может значительно возрасти.
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Кроме того, вернуться из Украины в ЕС имеют право те граждане, которые получили статус временной защиты в одной из европейских стран.
Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. Такое заявление чиновник сделал после своего визита в Киев.
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По данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Евросоюзе находится около 7 миллионов украинских беженцев. Из них 4,3 миллиона оформили временную защиту в разных странах Европы. Вместе с тем часть владельцев временных виз уже вернулась домой.
«Если кто-то в это время уехал в Украину и живет там, уже получив статус временной защиты в одном из государств ЕС, он имеет право вернуться в ЕС в том случае, если условия не позволяют ему оставаться в Украине в течение зимы», — пояснил Ракушан.
Таким образом, украинские беженцы, получившие временную защиту в Евросоюзе, но затем вернувшиеся в Украину, на зиму могут снова выехать в ЕС.
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Вит Ракушан также предположил, что количество беженцев в Европе может возрасти до 5 миллионов из-за наступления холодов и энергетического кризиса в Украине, а также из-за рисков безопасности, которые сохраняются в связи с полномасштабной российско-украинской войной.

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По материалам:
Телеканал 24
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