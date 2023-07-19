Украинцы должны выплачивать деньги своим пожилым родителям: за что, сколько и кого касается — Finance.ua

Украинцы должны выплачивать деньги своим пожилым родителям: за что, сколько и кого касается Сегодня 19:44 — Личные финансы

Содержание родителей детьми является соответствующей компенсацией за содержание и заботу, данную родителями ребенку. Законодательно обязанность совершеннолетних детей содержать родителей закреплена статьей 51 Конституции Украины и статьей 202 Семейного кодекса Украины.

Об этом пишет Минюст.

Следовательно, совершеннолетние дети обязаны содержать своих родителей при наличии двух условий:

1. Родители нетрудоспособны (лица, достигшие пенсионного возраста, или лица с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью, а также лица, имеющие право на пенсию в связи с потерей кормильца в соответствии с законом);

2. Родители нуждаются в материальной помощи (лица, не имеющие возможности обеспечить свое достойное существование в связи с отсутствием пенсии или ее низким размером).

Следует обратить внимание на то, что:

обязанность выплачивать алименты родителям может быть возложена только на совершеннолетних детей;

потребность материальной помощи состоит в том, что родители не имеют возможности обеспечить свое достойное существование в связи с отсутствием пенсии или ее низким размером, а также в связи с отсутствием у них других источников существования;

нетрудоспособными признаются лица, достигшие пенсионного возраста, и инвалиды I, II и III групп (статья 1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

В случае, если совершеннолетние дочь, сын не оказывают материальную помощь добровольно, родители имеют право обратиться в суд с иском о взыскании алиментов.

Соответствующее исковое заявление подается в местные суды по зарегистрированному месту жительства или пребывания ответчика или истца. Иск о взыскании алиментов может быть предъявлен к одному, нескольким или всем детям вместе.

К исковому заявлению прилагаются доказательства, обосновывающие исковые требования (взыскание алиментов), например, документы, подтверждающие доводы истца о необходимости материальной помощи. Суд определяет размер алиментов на родителей в твердой денежной сумме и (или) в доле от заработка (дохода) с учетом материального и семейного положения сторон.

При определении размера алиментов и дополнительных расходов суд принимает во внимание возможность получения содержания от других детей, к которым не предъявлен иск о взыскании алиментов, жены, мужа и родителей. Также принимается во внимание получение родителями пенсии, льгот, субсидий, наличие у родителей имущества, которое может приносить доход, и т. д. В каждом конкретном случае суд учитывает все виды заработка или дохода как детей, так и родителей.

Кроме уплаты алиментов дети обязаны участвовать в дополнительных расходах на родителей, вызванных тяжелой болезнью, инвалидностью, немощностью. Если родители не получают помощи на дополнительные расходы, они имеют право обратиться в суд. Суд в каждом конкретном случае определяет наличие вышеуказанных обстоятельств на основании соответствующего медицинского заключения.

Следует также отметить, что обязанность совершеннолетних дочери, сына содержать своих нетрудоспособных родителей, нуждающихся в материальной помощи, не абсолютная. Если судом будет установлено, что мать, отец уклонялись от выполнения родительских обязанностей, дети могут быть освобождены от обязанности предоставлять родителям содержание.

Если мать отец были лишены родительских прав и эти права не были восстановлены, обязанность содержать мать, отца у дочери, сына, в отношении которых они были лишены родительских прав, не возникает.

Дети освобождаются судом от обязанности содержать родителей, если установлено, что они не платили алименты на содержание ребенка, что привело к возникновению задолженности, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за три года, и такая задолженность не погашена на момент принятия судом решения об определении размера алиментов на родителя.

В исключительных случаях суд может присудить с дочери, сына алименты сроком не более чем на три года. К исключительным случаям можно отнести отсутствие у родителей каких-либо средств к существованию, тяжелую болезнь и т. д.

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