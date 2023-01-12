Украинцы через «Дія» приобрели военных облигаций на 250 млн гривен — Finance.ua

Украинцы через «Дія» приобрели военных облигаций на 250 млн гривен Сегодня 11:14 — Фондовый рынок

Украинцы через «Дія» приобрели военных облигаций на 250 млн гривен

Украинцы купили через «Дію» более 250 тысяч военных облигаций на общую сумму почти 250 млн гривен.

Об этом сообщил в публикации министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, эти средства направляются на закупку оружия, касок, бронежилетов, техники и медикаментов для ВСУ.

«Все для защиты жизней военных и скорейшей деоккупации Донецка, Мариуполя, Севастополя, Энергодара и других временно оккупированных городов», — написал Федоров.

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Напомним, еще в феврале 2022 года правительство заявляло, что Украина выпустит военные облигации на сумму 400 млрд гривен.

В связи с военным положением Государственная казначейская служба вместе с Минфином произведет перераспределение средств для финансирования усиления безопасности и обороны, необходимые первоочередные меры в условиях военного положения.

Также будут выделены дополнительные средства денежного довольствия — для лиц рядового и руководящего состава.

Военные облигации — долговые ценные бумаги (ОВГЗ), выпущенные правительством на финансирование Вооруженных сил Украины. В 2014 году Украина уже выпускала военные облигации.

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