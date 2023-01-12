Украинцы через «Дія» приобрели военных облигаций на 250 млн гривен — Finance.ua

Украинцы через «Дія» приобрели военных облигаций на 250 млн гривен
Украинцы купили через «Дію» более 250 тысяч военных облигаций на общую сумму почти 250 млн гривен.
Об этом сообщил в публикации министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
По его словам, эти средства направляются на закупку оружия, касок, бронежилетов, техники и медикаментов для ВСУ.
«Все для защиты жизней военных и скорейшей деоккупации Донецка, Мариуполя, Севастополя, Энергодара и других временно оккупированных городов», — написал Федоров.
Напомним, еще в феврале 2022 года правительство заявляло, что Украина выпустит военные облигации на сумму 400 млрд гривен.
В связи с военным положением Государственная казначейская служба вместе с Минфином произведет перераспределение средств для финансирования усиления безопасности и обороны, необходимые первоочередные меры в условиях военного положения.
Также будут выделены дополнительные средства денежного довольствия — для лиц рядового и руководящего состава.
Военные облигации — долговые ценные бумаги (ОВГЗ), выпущенные правительством на финансирование Вооруженных сил Украины. В 2014 году Украина уже выпускала военные облигации.
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