Украинцы через «Дія» приобрели военных облигаций на 250 млн гривен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы через «Дія» приобрели военных облигаций на 250 млн гривен

Фондовый рынок
0
Украинцы через «Дія» приобрели военных облигаций на 250 млн гривен
Украинцы через «Дія» приобрели военных облигаций на 250 млн гривен
Украинцы купили через «Дію» более 250 тысяч военных облигаций на общую сумму почти 250 млн гривен.
Об этом сообщил в публикации министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
По его словам, эти средства направляются на закупку оружия, касок, бронежилетов, техники и медикаментов для ВСУ.
«Все для защиты жизней военных и скорейшей деоккупации Донецка, Мариуполя, Севастополя, Энергодара и других временно оккупированных городов», — написал Федоров.
Читайте также
Напомним, еще в феврале 2022 года правительство заявляло, что Украина выпустит военные облигации на сумму 400 млрд гривен.
В связи с военным положением Государственная казначейская служба вместе с Минфином произведет перераспределение средств для финансирования усиления безопасности и обороны, необходимые первоочередные меры в условиях военного положения.
Также будут выделены дополнительные средства денежного довольствия — для лиц рядового и руководящего состава.
Военные облигации — долговые ценные бумаги (ОВГЗ), выпущенные правительством на финансирование Вооруженных сил Украины. В 2014 году Украина уже выпускала военные облигации.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.