Украинцы больше тратят: что покупают чаще всего во время войны — Finance.ua

Украинцы больше тратят: что покупают чаще всего во время войны Сегодня 08:01 — Личные финансы

Украинцы больше тратят: что покупают чаще всего во время войны

В июле украинский потребительский рынок почти полностью оправился от падения первых месяцев войны. Количество оплат картами покупок в сети POS-терминалов ПриватБанк а возросло за месяц на 5,9% до 199 млн транзакций.

Об этом говорится в статистике ПриватБанка.

По данным статистики расчетов банковскими картами, объемы уплаченных безналичных товаров за месяц увеличились на 7,7% до 48,4 млрд грн.

Что покупали украинцы

Как отметили в банке, в июле продолжили расти расходы украинцев на продукты — оплаты картами в продовольственных магазинах выросли на 9,7% до 24 млрд грн. В целом покупка продуктов питания составляет более 49% безналичных расходов украинцев.

За месяц ощутимо выросли карточные расходы на кафе и рестораны (19% до 3,4 млрд грн), покупку лекарств (14,5% до 2,7 млрд грн), электроники и бытовой техники (16% до 3,2 млрд грн) и расходы на топливо (12,1% до 2,3 млрд грн).

Рост объемов оплат картами у предприятий малого бизнеса зафиксирован на 10,8% до 27,1 млрд грн. Крупные национальные торговые сети получили безналичных оплат на 11,6% больше, чем в июне — 21,3 млрд грн. Всего на сегодняшний день в сети банка работает 203 тысячи POS-терминалов, за месяц их стало больше на 6,7 тысячи.

Справка Finance.ua:

По данным Нацбанка, рассчитываясь картами за границей, больше всего наши граждане тратили на:

17% — оплату в продуктовых магазинах/супермаркетах;

11% — покупку непродовольственных товаров;

8% — оплату гостиниц;

5% — операции на АЗС;

4% — расчеты в заведениях питания.

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