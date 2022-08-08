Украинцы больше тратят: что покупают чаще всего во время войны — Finance.ua

Украинцы больше тратят: что покупают чаще всего во время войны
В июле украинский потребительский рынок почти полностью оправился от падения первых месяцев войны. Количество оплат картами покупок в сети POS-терминалов ПриватБанка возросло за месяц на 5,9% до 199 млн транзакций.
Об этом говорится в статистике ПриватБанка.
По данным статистики расчетов банковскими картами, объемы уплаченных безналичных товаров за месяц увеличились на 7,7% до 48,4 млрд грн.
Что покупали украинцы
- Как отметили в банке, в июле продолжили расти расходы украинцев на продукты — оплаты картами в продовольственных магазинах выросли на 9,7% до 24 млрд грн. В целом покупка продуктов питания составляет более 49% безналичных расходов украинцев.
- За месяц ощутимо выросли карточные расходы на кафе и рестораны (19% до 3,4 млрд грн), покупку лекарств (14,5% до 2,7 млрд грн), электроники и бытовой техники (16% до 3,2 млрд грн) и расходы на топливо (12,1% до 2,3 млрд грн).
Рост объемов оплат картами у предприятий малого бизнеса зафиксирован на 10,8% до 27,1 млрд грн. Крупные национальные торговые сети получили безналичных оплат на 11,6% больше, чем в июне — 21,3 млрд грн. Всего на сегодняшний день в сети банка работает 203 тысячи POS-терминалов, за месяц их стало больше на 6,7 тысячи.
Справка Finance.ua:
По данным Нацбанка, рассчитываясь картами за границей, больше всего наши граждане тратили на:
- 17% — оплату в продуктовых магазинах/супермаркетах;
- 11% — покупку непродовольственных товаров;
- 8% — оплату гостиниц;
- 5% — операции на АЗС;
- 4% — расчеты в заведениях питания.
Выбрать кредитную карту непросто. Но правильно выбранная карта станет незаменимым помощником. Мы решили помочь нашим читателям в поиске таких помощников. Для этого был создан специальный сервис.
Сервис для выбора кредитных карт
Поделиться новостью