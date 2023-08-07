Украинцев расплавило жарой: энергетики шокированы рекордным потреблением электричества — Finance.ua

Украинцев расплавило жарой: энергетики шокированы рекордным потреблением электричества Сегодня 16:30 — Энергетика

Украинцев расплавило жарой: энергетики шокированы рекордным потреблением электричества

На выходных в Украине из-за аномально высоких температур воздуха наблюдалось рекордное потребление электроэнергии, что дало серьезную нагрузку на энергосистему страны.

Как сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго», в субботу, 5 августа, из-за жаркой погоды украинцы сожгли электроэнергии больше всего по сравнению со всеми выходными лета. Причина — аномальная жара и активное использование кондиционеров.

«Наибольший максимум потребления был на 10,7% больше, чем в предыдущие выходные. Для энергосистемы это мощность более 5 тепловых энергоблоков, которые должны дополнительно включиться», — говорится в сообщении.

Максимум потребления был на 1,5% выше, чем в рабочий день пятницы, что нетипично для выходных.

«Такое высокое потребление — существенная нагрузка на энергосистему, поскольку из-за масштабных ремонтов на многих электростанциях возможность привлекать дополнительные мощности существенно ограничена», — отметила компания.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в Facebook написал, что из-за аномальной жары на выходных было рекордное потребление электроэнергии в Киеве.

«Оцениваю как примерно 20% прирост по сравнению с прошлыми. Но система выдержала. Это хорошие новости», — добавил он.

Следует напомнить, что 5 и 6 августа температура воздуха кое-где достигала 36−40 градусов. Поэтому даже самые экономные украинцы не смогли выдержать и впервые включали системы охлаждения в своих домах.

УНІАН По материалам:

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