Украинцев расплавило жарой: энергетики шокированы рекордным потреблением электричества — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцев расплавило жарой: энергетики шокированы рекордным потреблением электричества

Энергетика
32
Украинцев расплавило жарой: энергетики шокированы рекордным потреблением электричества
Украинцев расплавило жарой: энергетики шокированы рекордным потреблением электричества
На выходных в Украине из-за аномально высоких температур воздуха наблюдалось рекордное потребление электроэнергии, что дало серьезную нагрузку на энергосистему страны.
Как сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго», в субботу, 5 августа, из-за жаркой погоды украинцы сожгли электроэнергии больше всего по сравнению со всеми выходными лета. Причина — аномальная жара и активное использование кондиционеров.
«Наибольший максимум потребления был на 10,7% больше, чем в предыдущие выходные. Для энергосистемы это мощность более 5 тепловых энергоблоков, которые должны дополнительно включиться», — говорится в сообщении.
Максимум потребления был на 1,5% выше, чем в рабочий день пятницы, что нетипично для выходных.
«Такое высокое потребление — существенная нагрузка на энергосистему, поскольку из-за масштабных ремонтов на многих электростанциях возможность привлекать дополнительные мощности существенно ограничена», — отметила компания.
Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в Facebook написал, что из-за аномальной жары на выходных было рекордное потребление электроэнергии в Киеве.
«Оцениваю как примерно 20% прирост по сравнению с прошлыми. Но система выдержала. Это хорошие новости», — добавил он.
Следует напомнить, что 5 и 6 августа температура воздуха кое-где достигала 36−40 градусов. Поэтому даже самые экономные украинцы не смогли выдержать и впервые включали системы охлаждения в своих домах.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.