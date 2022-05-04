Украинцев просят быть осторожными при покупке бензина: активизировались мошенники — Finance.ua
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Украинцев просят быть осторожными при покупке бензина: активизировались мошенники

Сегодня 09:13Энергетика
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Из-за дефицита топлива на рынке стало больше мошенников и бродяг, которые продают некачественное топливо и обманывают автомобилистов.
Об этом сообщил эксперт «Консалтинговой компании А-95» Сергей Куюн в Facebook.
«Из-за нехватки топлива учащаются случаи мошенничества и реализации разного шмурдяка. Хочу предупредить о наиболее распространенных», — написал он.
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По его словам, во-первых, это покупка талонов «с рук». Из-за ограничения свободной продажи топлива появляется много объявлений о продаже топливных талонов. Это механизм реализации для юридических лиц, покупающих горючее для собственных нужд. Такое явление было очень распространено и до войны, поскольку многие сети предоставляли крупным покупателям скидки, а те потом перепродавали их «физикам».
«И тогда, а сейчас и подавно много случаев мошенничества — талоны оказываются недействительными. Проверить их можно только на АЗС или в офисе оператора-эмитента. Будьте бдительны», — отметил эксперт.
По его словам, вторым распространенным способом обмана является продажа некачественного топлива.
«Бодяга» — на самом деле старая проблема. Но если раньше бродяги реально достигали неплохих качественных результатов, преследуя обход налогов, то сейчас вопрос именно в качестве. Есть два отзыва от знакомых об остановке машины и серьезных проблемах с двигателем", — сообщил он.
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По материалам: Економічна Правда
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