Украинцев предупредили о новом компьютерном вирусе — Finance.ua

Украинцев предупредили о новом компьютерном вирусе Сегодня 20:20 — Криминал

В Украине предупредили о новой вредоносной программе-похитителе. Специалисты полагают, что в первую очередь она направлена на государственные организации.

Об этом пишет Telegram-канал Госспецсвязи.

«Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о распространении опасного файла под названием „Доклад0507224.ppt“», — пишет пресс-служба Госспецсвязи.

Файл также содержит изображение-миниатюру, на котором упоминается Оперативное командование «Юг».

Открытие документа приведет к установке вредоносной программы-стиллера AgentTesla и похищению информации.

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