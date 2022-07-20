Украинцев предупредили о новом компьютерном вирусе — Finance.ua

Украинцев предупредили о новом компьютерном вирусе
В Украине предупредили о новой вредоносной программе-похитителе. Специалисты полагают, что в первую очередь она направлена на государственные организации.
Об этом пишет Telegram-канал Госспецсвязи.
«Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о распространении опасного файла под названием „Доклад0507224.ppt“», — пишет пресс-служба Госспецсвязи.
Файл также содержит изображение-миниатюру, на котором упоминается Оперативное командование «Юг».
Открытие документа приведет к установке вредоносной программы-стиллера AgentTesla и похищению информации.
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