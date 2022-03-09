Украинцев предупредили о мошенниках, которые под видом волонтерства выманивают средства — Finance.ua
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Украинцев предупредили о мошенниках, которые под видом волонтерства выманивают средства

Сегодня 18:39Криминал
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Украинцев предупредили о мошенниках, которые под видом волонтерства выманивают средстваУкраинцев предупредили о мошенниках, которые под видом волонтерства выманивают средства
Украинцев предупредили об аферистах, выманивающих средства с помощью благотворительности. Они распространяют фейки о сборе средств для лечения детей.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Отмечается, что, кроме сбора средств на лечение, мошенники распространяют информацию о якобы организации эвакуационных перевозок. Аферисты требуют сделать предоплату на карту, затем исчезают.
«Киберполиция призывает граждан быть внимательными и перечислять деньги только на официальные счета или через проверенные благотворительные фонды», — говорится в сообщении.
Гражданам, пострадавшим от мошенничества в Интернете, советуют обращаться на электронную почту: callcenter@cyberpolice.gov.ua.
По материалам: РБК-Україна
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