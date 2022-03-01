Украинцев обеспечат миллионом продуктовых наборов — министр

Сегодня 15:54 — Казна и Политика

Украинцев обеспечат миллионом продуктовых наборов — министр

Минагрополитики совместно с Минсоцполитики разработали план обеспечения продуктами питания всех, кто в условиях войны нуждается в помощи.

Об этом заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.

Украинские производители пищевых продуктов и украинский бизнес обеспечат 1 миллион человек из уязвимых категорий продуктовыми наборами.

Наборы состоят из разнообразных круп, хлопьев из круп, готовых сухих завтраков, мясных, мясорастительных и растительных консервов, макаронных изделий, сахара, сгущенки, масла, печенья фасованного разных видов.

Лещенко призвал всех производителей продуктов приобщаться к инициативе.

Производители предприятий могут заполнить онлайн форму по ссылке

К делу присоединились десятки производителей. Первые грузовики с продовольствием уже отправились в столицу и населенные пункты, находящиеся в зоне боевых действий.

«Продукты получат люди с инвалидностью, одиноко проживающие пожилые люди, многодетные семьи, другие лица из маломобильных категорий и учреждений социальной сферы. Областные социальные службы обеспечат сбор потребностей и доставку продуктов адресатам», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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