Украинцам выплатят больничные даже в случае болезни в первый рабочий день — Finance.ua
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Украинцам выплатят больничные даже в случае болезни в первый рабочий день

Личные финансы
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В Фонде социального страхования объяснили, что украинцы имеют право получить выплаты по листам временной нетрудоспособности, даже если заболели в первый рабочий день.
Отмечается, что размер выплат по больничному в таком случае зависит от суммарно приобретенного страхового стажа во всех предыдущих местах работы:
  • при общем стаже до трех лет — 50% должностного оклада;
  • при стаже от 3 до 5 лет — 60% средней зарплаты;
  • при стаже от 5 до 8 лет — 70% средней зарплаты;
  • при стаже более 8 лет или при наличии льгот — средней зарплаты.
Первые пять дней временной нетрудоспособности (если причина — не уход за больными родными) оплачивает работодатель, остальные — ФССУ.

Справка Finance.ua:

  • Чтобы получить больничный или помощь от ФССУ, следует обратиться за медицинской помощью к врачу по месту нахождения. Созданный им документ, подтвердивший факт нетрудоспособности, будет являться основанием для дальнейшего документального оформления листка временной нетрудоспособности.
  • с 1 января 2023 все полномочия по выплатам, которые администрирует Фонд социального страхования, перейдут в Пенсионный фонд. Верховная Рада приняла новую редакцию закона об общеобязательном государственном социальном страховании, которым предусмотрено присоединение Фонда социального страхования к Пенсионному фонду.
По материалам:
Finance.ua
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