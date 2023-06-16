Украинцам в Польше выплачивают до 6 тыс. грн пособия: как получить — Finance.ua
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Украинцам в Польше выплачивают до 6 тыс. грн пособия: как получить

Личные финансы
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Украинцам в Польше выплачивают до 6 тыс. грн пособия: как получить
Украинцам в Польше выплачивают до 6 тыс. грн пособия: как получить
Украинские беженцы в Польше могут получить финансовую помощь TERA от организации Polska Akcja Humanitarn. Сумма пособия составляет до 6 тыс. грн.
На помощь могут претендовать следующие лица:
  • приехавшие в Польшу с 9 февраля 2022 года;
  • не получившие финпомощи от других гуманитарных организаций.
В то же время претенденты должны соответствовать хотя бы одному из следующих критериев:
  • одинокие женщины;
  • у вас или членов вашей семьи есть инвалидность;
  • ваш возраст — 60+ лет;
  • вы не можете работать по состоянию здоровья;
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  • вы глава семьи с детьми;
  • вы беременны или кормите ребенка;
  • вы или члены семьи страдаете хроническими заболеваниями;
  • вы студент, который переехал из Украины в Польшу;
  • вы несовершеннолетний.
Также на портале отмечают: соответствие критериям не гарантирует 100% пособия. Деньги получат только те граждане, кто в ней нуждается больше всего. А кто получит финпомощь — определят после получения заявок.
Подать заявку на получение средств от Polska Akcja Humanitarn можно, позвонив по телефону: 800 105 555. Другой вариант — отправить электронное письмо по адресу feedback. pl@pah.org.pl.
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По материалам:
Ukrainian in Poland
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