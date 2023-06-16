Украинцам в Польше выплачивают до 6 тыс. грн пособия: как получить — Finance.ua

Украинцам в Польше выплачивают до 6 тыс. грн пособия: как получить Сегодня 11:36 — Личные финансы

Украинцам в Польше выплачивают до 6 тыс. грн пособия: как получить

Украинские беженцы в Польше могут получить финансовую помощь TERA от организации Polska Akcja Humanitarn. Сумма пособия составляет до 6 тыс. грн.

На помощь могут претендовать следующие лица:

приехавшие в Польшу с 9 февраля 2022 года;

не получившие финпомощи от других гуманитарных организаций.

В то же время претенденты должны соответствовать хотя бы одному из следующих критериев:

одинокие женщины;

у вас или членов вашей семьи есть инвалидность;

ваш возраст — 60+ лет;

вы не можете работать по состоянию здоровья;

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вы глава семьи с детьми;

вы беременны или кормите ребенка;

вы или члены семьи страдаете хроническими заболеваниями;

вы студент, который переехал из Украины в Польшу;

вы несовершеннолетний.

Также на портале отмечают: соответствие критериям не гарантирует 100% пособия. Деньги получат только те граждане, кто в ней нуждается больше всего. А кто получит финпомощь — определят после получения заявок.

Подать заявку на получение средств от Polska Akcja Humanitarn можно, позвонив по телефону: 800 105 555. Другой вариант — отправить электронное письмо по адресу feedback. pl@pah.org.pl

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Ukrainian in Poland По материалам:

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