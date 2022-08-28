Украинцам в Польше бесплатно дадут жилье с ремонтом и мебелью: кто может претендовать на помощь — Finance.ua

Украинцам в Польше бесплатно дадут жилье с ремонтом и мебелью: кто может претендовать на помощь Сегодня 19:31 — Личные финансы

Украинцам в Польше бесплатно дадут жилье с ремонтом и мебелью: кто может претендовать на помощь

Полсотни квартир для длительного проживания украинских беженцев выделят в Опольском воеводстве. Жилье будет оборудовано мебелью и бытовой техникой.

Об этом пишет yavp.pl.

Согласно проекту, 17 гмин (административная единица в Польше. — Ред.) в Опольском воеводстве выделят 49 квартир для украинских беженцев, ранее уже поселившихся в этом регионе. Ожидается, что жилье получат более 200 человек, которые могут проживать там бесплатно до двух лет.

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Площадь квартир будет 40–50 кв. м. В квартирах перед заселением сделают ремонты, закупят необходимую бытовую технику и мебель.

Кому именно из украинских беженцев дадут квартиру и какими будут условия получения жилья, будут определять в каждой гмине отдельно. На финансирование проекта социального жилья уже выделено 6 млн злотых (46 млн гривен).

После того как украинцы вернутся домой социальное жилье, будут использовать для местных жителей воеводства, которые в этом нуждаются.

Напомним, в июне в Лодзи началась реализация проекта по строительству модульного жилмассива для беженцев из Украины. Лодзинская благотворительная организация Caritas в сотрудничестве с городскими властями построит жилой массив из 10 модульных домов для беженцев из Украины и бездомных людей. В каждом доме смогут проживать 4 человека. Стоимость строительства — 130 тыс. зл нетто (примерно 160 тыс. зл брутто), включая внутренние коммуникации. Инвесторы надеются, что заселение первых домов станет возможным уже в IV квартале 2022 года.

ТСН По материалам:

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