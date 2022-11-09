Украинцам в Литве при замене водительского удостоверения больше не нужно будет сдавать экзамен — Finance.ua
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Украинцам в Литве при замене водительского удостоверения больше не нужно будет сдавать экзамен

Личные финансы
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Украинцам в Литве при замене водительского удостоверения больше не нужно будет сдавать экзамен
Украинцам в Литве при замене водительского удостоверения больше не нужно будет сдавать экзамен
Гражданам Украины в Литве больше не нужно будет сдавать теоретический и практический экзамены по вождению во время замены водительских прав категории B.
Об этом сообщило во вторник Министерство внутренних дел (МВД) Литвы, передает «Европейская правда» со ссылкой на портал Delfi.
По сообщению министерства, после подписания соглашения такая же процедура будет применяться к гражданам Литвы, временно проживающим в Украине.
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«Мы всеми силами поддерживаем Украину и помогаем приехавшим сюда украинцам, поэтому стремимся как можно быстрее подписать новое двустороннее соглашение, которое позволит гражданам Украины в Литве без экзаменов менять водительские права. То же касается и граждан Литвы в Украине», — заявила замминистра внутренних дел Сигита Щаевене.
По данным МВД, окончательный проект соглашения находится на согласовании в украинских ведомствах и его подписание ожидается в ближайшее время.
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По материалам:
Економічна Правда
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