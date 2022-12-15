Украинцам в Германии увеличат денежную помощь — кто сможет получить — Finance.ua
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Украинцам в Германии увеличат денежную помощь — кто сможет получить

Личные финансы
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Украинцы, покинувшие территорию Украины из-за полномасштабной войны и нашедшие временное убежище в Германии, с начала нового года будут получать большую финансовую помощь. Выплаты возрастут не для всех, так что стоит узнать, кто имеет право на поддержку от центра занятости.
Об этом сообщает немецкое издание Redaktions Netzwerk Deutschland.
В Германию с 24 февраля 2022 года перебрались около 900 тысяч человек. После девяти месяцев правила пребывания, въезда и размер выплат были пересмотрены и изменены.
По правилам, украинцам разрешено въезжать на территорию Германии без визы, но неопределенность статуса возможна только 90 дней. Как только этот срок истекает, нужно либо покинуть территорию государства, либо подать заявку на получение статуса временной защиты. Для этого необходимо иметь ID-паспорт или бумажный документ, а также свидетельство о рождении детей (при их наличии).
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Беженцы с 1 июня получают пособие по безработице, которое выдает центр занятости. Выплаты составляют 449 евро в месяц, если украинец проживает самостоятельно. Для члена целой семьи сумма меньше — 404 евро на человека. Но, как сообщил федеральный министр труда Губертус Гайль, с 1 января заработает проект, предусматривающий корректировку выплат от государства из-за инфляции.
С этого момента беженцы, получившие новый правовой статус после 90 дней пребывания в Германии, попадают под действие базовой помощи по безработице Hartz IV. То есть размер пересмотрят для всех немцев, соответственно украинцы также могут ожидать повышения помощи, если получили статус временной защиты.

Сколько будут выплачивать беженцам

Существует один нюанс — увеличение на 53 евро получат не все украинцы в Германии, а только одинокие взрослые и родители, самостоятельно воспитывающие ребенка. В целом с 1 января выплаты составят:
  • одинокие взрослые — 502 евро в месяц;
  • родители-одиночки — 502 евро;
  • совершеннолетние граждане Украины — 451 евро;
  • дети 14-17 лет — 420 евро;
  • дети 6-13 лет — 348 евро;
  • дети до 5 лет — 318 евро.

Пособие по безработице в Германии

По материалам:
Pro Гроші
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