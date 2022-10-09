Украинцам станет проще проверять качество газа, воды и горячего водоснабжения — Finance.ua

Украинцам станет проще проверять качество газа, воды и горячего водоснабжения Сегодня 12:29 — Личные финансы

Украинцам станет проще проверять качество газа, воды и горячего водоснабжения

Правительство установило механизм осуществления забора проб и проведения их исследования для установления качества коммунальных услуг — речь идет о поставках природного газа, а также о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и поставке горячей воды.

Об этом пишет ГазПравда.

Документ, утвержденный правительством, в частности, определяет механизм обращения потребителя к исполнителю коммунальной услуги за проведением отбора проб для установления качества потребленной услуги.

Кроме того, установлен механизм возмещения потребителю расходов на проведение исследований, если по их результатам будет доказано предоставление коммунальных услуг низкого качества.

Также порядком утверждаются:

механизм взятия проб горячей/холодной воды и природного газа для оценки их соответствия основным требованиям к количеству и качеству, определенным соответствующим техническим регламентом;

требования к проведению исследований изъятых проб и лабораторий, которые будут проводить эти исследования;

механизм обращения потребителя к исполнителю коммунальной услуги по проведению отбора проб для дальнейшего осуществления перерасчета исполнителем в случае доказательства потребителем получения некачественных услуг по централизованному водоснабжению, поставке горячей воды и природного газа;

приведены формы актов отбора проб горячей и холодной воды.

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