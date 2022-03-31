Украинцам разрешили бесплатно открывать счета в ЕС — как это сделать

Сегодня 13:02 — Личные финансы

Украинцам разрешили бесплатно открывать счета в ЕС — как это сделать

Многие финансовые платформы и банки упрощают условия или дают в бесплатное пользование свои продукты для украинских переселенцев. Обычно такие льготы предоставляются на небольшой срок, однако это позволяет избежать многих финансовых проблем за границей.

Компания Genome также упразднила проценты за пользование для граждан Украины, передает «Сегодня».

Что предлагает платформа

Как говорится на сайте Genome, счет предоставляет следующие возможности:

счета можно открывать в разных валютах — евро, долларах и британских фунтах;

независимо от того, остался человек в Украине или выехал за границу, он сможет бесперебойно получать зарплату;

если платформой пользуются другие члены семьи, то международные или внутренние переводы можно проводить без процентов;

картой Genome можно оплачивать товары и услуги онлайн и оффлайн, а также аренду или коммунальные услуги в ЕС;

в пределах кошелька Genome можно открывать по 5 счетов на каждую из валют.

Что теперь бесплатно для украинцев

Без платы за эту услугу украинцы могут:

открыть личный счет, в том числе мультивалютный;

не платить за эти счета комиссий;

проводить SEPA-переводы между пользователями Genome;

открыть физическую карту и не платить за нее комиссию.

У остальных услуг — специальные цены. К примеру, комиссия за снятие денег в банкомате (внутри Европейского Союза) составляет 2 евро (65,68 грн). Для обмена валют платформа предлагает постоянную 1% ставку по курсу межбанка.

Специальные цены будут действовать до 10 сентября 2022 года.

Как открыть счет

Чтобы открыть собственный счет, нужно:

зарегистрироваться на платформе, используя email или номер телефона;

выбрать личный кошелек и ввести необходимые данные для регистрации;

подтвердить личность с помощью паспорта и видеоселфи.

Кошелек Genome откроется в течение дня.

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