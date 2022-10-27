Украинцам разрешат не обменивать водительское удостоверение в Турции — Finance.ua

Украинцам разрешат не обменивать водительское удостоверение в Турции Сегодня 19:12 — Личные финансы

Украинцам разрешат не обменивать водительское удостоверение в Турции

25 декабря 2022 года начинает действовать долгожданное Соглашение между Правительством Украины и Правительством Турции о взаимном признании водительских прав.

Соглашение, подписанное между Турцией и Украиной, опубликовано в Официальном вестнике 25 октября 2022 года. Оно вступает в силу через два месяца со дня публикации и передачи сторонами друг другу Соглашения.

Теперь, если граждане двух государств находятся на постоянном или временном проживании в другой стране, их водительские удостоверения также будут действительны в этой стране.

То есть украинским водителям не нужно будет:

планировать путешествие за границу Турции каждые 6 месяцев;

тратить время и деньги на попытку получить в Турции водительское удостоверение на замену украинского;



волноваться по поводу проблем со страховыми компаниями из-за того, что за рулем авто находился человек, который легально находился в Турции более 6 месяцев и не сменил водительское удостоверение.



Соглашение было подписано несколько лет назад. Украина ратифицировала его еще в 2020 году. Соглашение было ратифицировано Парламентом Турции и подписано Президентом страны в начале 2022 года.

Однако в пункте 3 Решения о ратификации было указано, что она вступает в силу только после официальной публикации. То есть фактически все это время она бездействовала.

Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.