Украинцам разрешат не обменивать водительское удостоверение в Турции — Finance.ua
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Украинцам разрешат не обменивать водительское удостоверение в Турции

Личные финансы
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Украинцам разрешат не обменивать водительское удостоверение в Турции
Украинцам разрешат не обменивать водительское удостоверение в Турции
25 декабря 2022 года начинает действовать долгожданное Соглашение между Правительством Украины и Правительством Турции о взаимном признании водительских прав.
Соглашение, подписанное между Турцией и Украиной, опубликовано в Официальном вестнике 25 октября 2022 года. Оно вступает в силу через два месяца со дня публикации и передачи сторонами друг другу Соглашения.
Теперь, если граждане двух государств находятся на постоянном или временном проживании в другой стране, их водительские удостоверения также будут действительны в этой стране.
То есть украинским водителям не нужно будет:
  • планировать путешествие за границу Турции каждые 6 месяцев;
  • тратить время и деньги на попытку получить в Турции водительское удостоверение на замену украинского;
  • волноваться по поводу проблем со страховыми компаниями из-за того, что за рулем авто находился человек, который легально находился в Турции более 6 месяцев и не сменил водительское удостоверение.
Соглашение было подписано несколько лет назад. Украина ратифицировала его еще в 2020 году. Соглашение было ратифицировано Парламентом Турции и подписано Президентом страны в начале 2022 года.
Однако в пункте 3 Решения о ратификации было указано, что она вступает в силу только после официальной публикации. То есть фактически все это время она бездействовала.
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По материалам:
visitukraine.today
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