Украинцам рассказали, куда обращаться, если в магазине отказывают в расчете картой — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Украинцам рассказали, куда обращаться, если в магазине отказывают в расчете картой

Сегодня 08:02Личные финансы
68
Украинцам рассказали, куда обращаться, если в магазине отказывают в расчете картойУкраинцам рассказали, куда обращаться, если в магазине отказывают в расчете картой
В случае отказа в магазинах рассчитаться безналично создана специальная горячая линия, куда можно обращаться: 0 800 501 007.
Об этом в интервью УНИАН заявил глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
«Отказ в использовании банковских карт в магазинах контролируется фактическими проверками. Установлен штраф за такое правонарушение в размере 8500 гривен. Также есть специальная горячая линия, куда можно обращаться в случае отказа рассчитаться безналично: 0 800 501 007», — отметил Гетманцев.
При этом, по его словам, случаев отказов рассчитаться безналично становится все меньше, поскольку над этим активно работают налоговые органы.
«Если говорить откровенно, то я иногда лично звоню владельцам и руководителям магазинов, которые допускают такие, мягко говоря, ошибки. В разных тональностях дискуссии мы приходим к согласию с ними. Это же делают коллеги. Вопрос расчета картами был поручен Государственной налоговой службе, которой удалось уже сегодня решить эту проблему», — сообщил Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.