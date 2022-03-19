Украинцам рассказали, куда обращаться, если в магазине отказывают в расчете картой — Finance.ua

Украинцам рассказали, куда обращаться, если в магазине отказывают в расчете картой

Сегодня 08:02 — Личные финансы

Украинцам рассказали, куда обращаться, если в магазине отказывают в расчете картой

В случае отказа в магазинах рассчитаться безналично создана специальная горячая линия, куда можно обращаться: 0 800 501 007.

Об этом в интервью УНИАН заявил глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

«Отказ в использовании банковских карт в магазинах контролируется фактическими проверками. Установлен штраф за такое правонарушение в размере 8500 гривен. Также есть специальная горячая линия, куда можно обращаться в случае отказа рассчитаться безналично: 0 800 501 007», — отметил Гетманцев.

При этом, по его словам, случаев отказов рассчитаться безналично становится все меньше, поскольку над этим активно работают налоговые органы.

«Если говорить откровенно, то я иногда лично звоню владельцам и руководителям магазинов, которые допускают такие, мягко говоря, ошибки. В разных тональностях дискуссии мы приходим к согласию с ними. Это же делают коллеги. Вопрос расчета картами был поручен Государственной налоговой службе, которой удалось уже сегодня решить эту проблему», — сообщил Гетманцев.

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