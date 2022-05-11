Украинцам рассказали, как именно война изменила уровень инфляции — Finance.ua
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Украинцам рассказали, как именно война изменила уровень инфляции

Сегодня 09:45Казна и Политика
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Потребительская инфляция в Украине в апреле в годовом выражении — по сравнению с апрелем 2021 года — составила 16,4%.
Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, инфляция на потребительском рынке в апреле по сравнению с мартом 2022 года составляла 3,1%, с начала года — 10,9%.
Базовая инфляция в апреле 2022 года по сравнению с мартом составила 3,0%, с начала года — 8,1%.
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По материалам: УНІАН
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