Украинцам рассказали, что будет со связью при отсутствии света — Finance.ua

Украинцам рассказали, что будет со связью при отсутствии света Сегодня 13:30 — Личные финансы

На фоне энергетического кризиса, вызванного ракетными ударами россии по энергосистеме Украины, при длительном отсутствии электроснабжения могут возникнуть проблемы со связью.

Об этом сообщил президент компании «Киевстар» Александр Комаров в Facebook

В «Киевстаре» заявили, что при длительном обесточивании альтернативного питания базовых станций хватит только на 20% сети оператора в крупных городах.

«Делаем все от нас зависящее, но понимаем, что таких превентивных мер хватит на поддержку до 20% сети в крупных городах и областных центрах в условиях полного долгосрочного обесточивания», — отметил Комаров.

Справка Finance.ua:

10 октября 2022 года россия совершила атаки на ряд областей Украины. Оккупанты били по объектам критической инфраструктуры.

С 11 октября из-за дефицита электроэнергии в Киеве и области начали отключать свет, а обстрелы продолжались. Враг ударил по объектам энергетики во Львовской области и Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области.

17 октября было 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях.

18 октября 2022 года российские захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева, а также по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре и объекту энергообеспечения в Житомире.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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