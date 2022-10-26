Украинцам рассказали, что будет со связью при отсутствии света — Finance.ua
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Украинцам рассказали, что будет со связью при отсутствии света

Личные финансы
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На фоне энергетического кризиса, вызванного ракетными ударами россии по энергосистеме Украины, при длительном отсутствии электроснабжения могут возникнуть проблемы со связью.
Об этом сообщил президент компании «Киевстар» Александр Комаров в Facebook.
В «Киевстаре» заявили, что при длительном обесточивании альтернативного питания базовых станций хватит только на 20% сети оператора в крупных городах.
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«Делаем все от нас зависящее, но понимаем, что таких превентивных мер хватит на поддержку до 20% сети в крупных городах и областных центрах в условиях полного долгосрочного обесточивания», — отметил Комаров.

Справка Finance.ua:

  • 10 октября 2022 года россия совершила атаки на ряд областей Украины. Оккупанты били по объектам критической инфраструктуры.
  • С 11 октября из-за дефицита электроэнергии в Киеве и области начали отключать свет, а обстрелы продолжались. Враг ударил по объектам энергетики во Львовской области и Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.
  • 15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области.
  • 17 октября было 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

  • 18 октября 2022 года российские захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева, а также по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре и объекту энергообеспечения в Житомире.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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