Украинцам рассказали, что будет со связью при отсутствии света — Finance.ua

Украинцам рассказали, что будет со связью при отсутствии света
На фоне энергетического кризиса, вызванного ракетными ударами россии по энергосистеме Украины, при длительном отсутствии электроснабжения могут возникнуть проблемы со связью.
Об этом сообщил президент компании «Киевстар» Александр Комаров в Facebook.
В «Киевстаре» заявили, что при длительном обесточивании альтернативного питания базовых станций хватит только на 20% сети оператора в крупных городах.
«Делаем все от нас зависящее, но понимаем, что таких превентивных мер хватит на поддержку до 20% сети в крупных городах и областных центрах в условиях полного долгосрочного обесточивания», — отметил Комаров.
Справка Finance.ua:
- 10 октября 2022 года россия совершила атаки на ряд областей Украины. Оккупанты били по объектам критической инфраструктуры.
- С 11 октября из-за дефицита электроэнергии в Киеве и области начали отключать свет, а обстрелы продолжались. Враг ударил по объектам энергетики во Львовской области и Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.
- 15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области.
- 17 октября было 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях.
Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии
- 18 октября 2022 года российские захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева, а также по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре и объекту энергообеспечения в Житомире.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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