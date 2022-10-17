Украинцам продлили срок пребывания в одной из стран ЕС — Finance.ua

Украинцам продлили срок пребывания в одной из стран ЕС Сегодня 17:21

Украинцы, беженцы с видом на постоянное проживание или видом на убежище в Украине, имеют право оставаться в Нидерландах на один год дольше.

Об этом сообщает Служба иммиграции и натурализации (IND) Нидерландов.

«Действие Директивы о временной защите (RTB) было продлено до 4 марта 2024 года. Такое решение приняла Европейская комиссия. Это означает, что украинцы, беженцы с видом на постоянное проживание или видом на убежище в Украине имеют право оставаться в Нидерландах на один год дольше», — говорится в сообщении.

Сообщается, что каждый подпадающий под RTB имеет право на жилье, медицинское обслуживание, образование для несовершеннолетних и возможность работать. Директива может быть продлена еще на один год. Временная защита истекает, когда истекает максимальный срок или становится возможным безопасное возвращение в Украину.

Я і закон По материалам:

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