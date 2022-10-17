Украинцам продлили срок пребывания в одной из стран ЕС — Finance.ua
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Украинцам продлили срок пребывания в одной из стран ЕС

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Украинцы, беженцы с видом на постоянное проживание или видом на убежище в Украине, имеют право оставаться в Нидерландах на один год дольше.
Об этом сообщает Служба иммиграции и натурализации (IND) Нидерландов.
«Действие Директивы о временной защите (RTB) было продлено до 4 марта 2024 года. Такое решение приняла Европейская комиссия. Это означает, что украинцы, беженцы с видом на постоянное проживание или видом на убежище в Украине имеют право оставаться в Нидерландах на один год дольше», — говорится в сообщении.
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Сообщается, что каждый подпадающий под RTB имеет право на жилье, медицинское обслуживание, образование для несовершеннолетних и возможность работать. Директива может быть продлена еще на один год. Временная защита истекает, когда истекает максимальный срок или становится возможным безопасное возвращение в Украину.

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По материалам:
Я і закон
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