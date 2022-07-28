Украинцам предлагают выплачивать деньги за заслуги перед страной — Finance.ua

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Украинцам предлагают выплачивать деньги за заслуги перед страной

Личные финансы
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Украинцам предлагают выплачивать деньги за заслуги перед страной
Украинцам предлагают выплачивать деньги за заслуги перед страной
В Украине предлагают ввести ежемесячные выплаты для тех, кто имеет особые заслуги перед страной. Среди них: Герои Украины, полные рыцари ордена Богдана Хмельницкого, полные кавалеры ордена «За мужество». Также деньги могут получать семьи указанных категорий в случаи их смерти.
Об этом говорится в з законопроекте № 7141, который за основу и в целом могут принять во время заседания Верховной Рады 27 июля. Главный автор законопроекта — глава комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова.
Так, согласно опубликованному документу:
  • три минималки (19,5 тыс. грн) смогут получать Герои Украины (с вручением ордена «Золотая Звезда»);
  • две минималки (13 тыс. грн) — рыцари ордена «Богдана Хмельницкого» трех степеней (полные рыцари);
  • одну минималку (6,5 тыс. грн) — кавалеры ордена «За мужество».
При этом от трех (19,5 тыс. грн) до одной (6,5 тыс. грн) минималки будут получать члены семей погибших украинцев, зависимо от их заслуг.

Сколько зарабатывают военнослужащие

«Лицам, имеющим право на получение повышения пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания, или государственной социальной помощи, выплачиваемой вместо пенсии, выплата производится по одному из оснований по выбору лица», — говорится в документе.
Закон в случае его принятия вступает в силу 1 января 2023 года.

Справка Finance.ua:

  • на зарплаты украинским военным в месяц уходит более 40 млрд гривен. Уменьшать зарплаты ВСУ никто не планирует, а их размер будет напрямую зависеть от состояния экономики;
  • в Министерстве обороны подробно рассказали о том, как начисляется зарплата военнослужащего в зависимости от того, принимает ли он участие в боевых действиях или нет. Отдельно — о выплатах тем бойцам, которые оказались в плену.
По материалам:
Обозреватель
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