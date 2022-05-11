Украинцам предлагают еще один вид помощи: кто получит до 800 тыс. грн — Finance.ua

Украинцам предлагают еще один вид помощи: кто получит до 800 тыс. грн

Сегодня 09:02 — Личные финансы

Некоторым украинцам могут выплатить от 200 до 800 тысяч гривен за то, что они пострадали от военных действий во время выполнения своих служебных обязательств.

Соответствующий законопроект № 7353 уже зарегистрирован в Верховной Раде, сообщил нардеп Александр Корниенко.

Компенсацию предлагают установить лицам, которые занимались публичной службой, профессиональной журналистской деятельностью или работали на объектах критической инфраструктуры, и поэтому получили инвалидность.

«После недавнего посещения Николаева, где от российских обстрелов на рабочем месте погибли и были ранены десятки госслужащих, я инициировал обсуждение проекта закона о поддержке работников во время прохождения публичной службы, исполнения обязанностей на объектах критической инфраструктуры и осуществления профессиональной журналистской деятельности», — пишет нардеп.

Почему это важно? С первых дней войны сотни тысяч госслужащих, коммунальщиков, энергетиков, медиков, водителей, железнодорожников, журналистов, рискуя своей жизнью и здоровьем, обеспечивают работу органов госвласти и местного самоуправления, объектов критической инфраструктуры, а также освещают ужасы войны в СМИ и доносят миру правду о зверствах российских захватчиков. Есть случаи гибели и ранений при исполнении должностных обязанностей. Законопроект предусматривает установление единовременной помощи для пострадавших или их семей.

Какими будут эти выплаты? Если работник из-за войны получил инвалидность:

I группы — 800 тыс. грн;

ІІ группы — 500 тыс. грн;



ІІІ группы — 200 тыс. грн.



При гибели работника/работницы сумма выплаты родным в случае одобрения законопроекта составит 1 миллион гривен.

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За счет чего будут производиться выплаты? Это резервный фонд бюджета и поступления от правительств иностранных государств, международных организаций, доноров (через гранты и безвозвратную помощь). Кроме того, согласно нормам и принципам международного права, выплаченные пострадавшим средства будут подлежать возмещению с государства-агрессора.

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