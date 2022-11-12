Украинцам по ошибке выплатили по 6500 гривен: сколько людей вернули деньги государству — Finance.ua

Украинцам по ошибке выплатили по 6500 гривен: сколько людей вернули деньги государству Сегодня 07:16 — Казна и Политика

Украинцам по ошибке выплатили по 6500 гривен: сколько людей вернули деньги государству

Министерство экономики вернуло ошибочно полученные средства в рамках программы «єПідтримка» от 4 466 работников бюджетных учреждений.

Об этом сообщили в Министерстве экономики в комментарии порталу Общественное.

«Относительно ошибочно полученных средств работниками бюджетных учреждений в рамках Программы „є Підтримка“ сообщаем: Минэкономики осуществлена дополнительная проверка информации и выводов, приведенных в материалах верификации относительно правомерности выплат пособия в размере 6 500 гривен, по результатам которой подтверждены рекомендации первоочередной верификации относительно получения помощи 14 038 работниками бюджетных учреждений. Минэкономики принят ряд мер, по результатам которых на 4 ноября обеспечен возврат средств от 4466 получателей. Работа продолжается», — сообщили в министерстве.

В то же время в Минэкономики не ответили на вопрос, сколько времени может занять весь процесс верификации данных и возврата денег в казну.

В начале августа министр финансов Сергей Марченко сообщил, что 25 524 людям, которые являются работниками бюджетных учреждений и не имели права на получение помощи, ошибочно начислили средства.

В целом по ошибке выплатили пособие в размере 166 млн грн.

В Минфине сообщили, что возвратом средств занимается Министерство экономики.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров 7 июля закончил все выплаты в 6500 грн в рамках программы «єПідтримка», которую запустили в марте — всего выплачен почти 31 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.