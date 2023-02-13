Украинцам объяснили, назначат ли льготы, если купили новое жилье — Finance.ua

Украинцам объяснили, назначат ли льготы, если купили новое жилье Сегодня 09:02 — Личные финансы

Украинцам объяснили, назначат ли льготы, если купили новое жилье

Украинцы смогут получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, даже если продали жилье, а затем приобрели новое.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Отмечается, что доходы от таких продаж не учитываются в совокупном доходе.

«Но при условии, что такое жилье — единственное жилое помещение в собственности лица, и это подтверждается документами», — подчеркнули в Пенсионном фонде.

Если вышеописанное требование будет подтверждено документально, то назначения субсидии, как правило, придется подождать еще шесть месяцев.

Отметим, что граждане Украины получают субсидию на оплату:

жилищных услуг — услуг по управлению многоквартирным домом;

коммунальных услуг — услуг по снабжению и распределению природного газа, снабжению и распределению электрической энергии, снабжению тепловой энергией, горячей водой, централизованному водоснабжению, централизованному водоотводу, обращению с бытовыми отходами;

абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг, в частности по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг, а также расходов на управление многоквартирным домом и расходов на коммунальные услуги в таком доме (абонентская плата по снабжению тепловой энергией, горячему водоснабжению, централизованной поставкой холодной воды);

на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Получит ли субсидию гражданин, унаследовавший квартиру или дом

Ранее в городском совете города Сумы объясняли , что жилищную субсидию не предоставляют, если кто-либо из состава домохозяйства или членов их семьи владеют более чем одним жилым помещением.

Но на протяжении 2021 года в законодательстве произошли определенные изменения, поэтому с тех пор при назначении помощи от государства не учитываются жилые помещения:

находящиеся в общей долевой или общей собственности;

находящиеся в сельской местности;

полученные по наследству, при условии, что ни одно из находящихся в собственности жилых помещений не сдается в аренду.

Следовательно, наследование квартиры или частного дома не влияет на дальнейшее получение жилищной субсидии.

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Pro Гроші По материалам:

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