Украинцам объяснили, назначат ли льготы, если купили новое жилье — Finance.ua
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Украинцам объяснили, назначат ли льготы, если купили новое жилье

Личные финансы
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Украинцам объяснили, назначат ли льготы, если купили новое жилье
Украинцам объяснили, назначат ли льготы, если купили новое жилье
Украинцы смогут получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, даже если продали жилье, а затем приобрели новое.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
Отмечается, что доходы от таких продаж не учитываются в совокупном доходе.
«Но при условии, что такое жилье — единственное жилое помещение в собственности лица, и это подтверждается документами», — подчеркнули в Пенсионном фонде.
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Если вышеописанное требование будет подтверждено документально, то назначения субсидии, как правило, придется подождать еще шесть месяцев.
Отметим, что граждане Украины получают субсидию на оплату:
  • жилищных услуг — услуг по управлению многоквартирным домом;
  • коммунальных услуг — услуг по снабжению и распределению природного газа, снабжению и распределению электрической энергии, снабжению тепловой энергией, горячей водой, централизованному водоснабжению, централизованному водоотводу, обращению с бытовыми отходами;
  • абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг, в частности по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг, а также расходов на управление многоквартирным домом и расходов на коммунальные услуги в таком доме (абонентская плата по снабжению тепловой энергией, горячему водоснабжению, централизованной поставкой холодной воды);
  • на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Получит ли субсидию гражданин, унаследовавший квартиру или дом

Ранее в городском совете города Сумы объясняли, что жилищную субсидию не предоставляют, если кто-либо из состава домохозяйства или членов их семьи владеют более чем одним жилым помещением.
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Но на протяжении 2021 года в законодательстве произошли определенные изменения, поэтому с тех пор при назначении помощи от государства не учитываются жилые помещения:
  • находящиеся в общей долевой или общей собственности;
  • находящиеся в сельской местности;
  • полученные по наследству, при условии, что ни одно из находящихся в собственности жилых помещений не сдается в аренду.
Следовательно, наследование квартиры или частного дома не влияет на дальнейшее получение жилищной субсидии.
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По материалам:
Pro Гроші
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