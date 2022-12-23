Украинцам объяснили, как не допустить взрыва газового баллона дома — Finance.ua

Украинцам объяснили, как не допустить взрыва газового баллона дома
Отключения электроэнергии в Украине заставляют граждан продумывать способы оставаться со светом, теплом и готовить. Наряду с генераторами и аккумуляторами все популярнее становятся туристические портативные плиты. Вместе с тем все чаще становятся известны случаи взрывов в домах.
О правилах безопасности рассказали в 104.ua.
От чего взрываются газовые баллоны, и как этого не допустить?
1. Необходимо позаботиться о том, чтобы в помещении была хорошая вентиляция. Более того, при недостаточной вентиляции повышается риск отравления угарным газом.⠀
2. К взрыву может привести резкое перемещение баллонов с низких температур в высокие.⠀
3. Выбирая место для хранения баллона, убедитесь, что на него не падают прямые солнечные лучи, а полные и пустые баллоны хранятся отдельно.⠀
4. Снимать баллон с газовой горелки нужно как можно дальше от открытого огня.⠀
5. Помните, что все газовые туристические горелки — одноразовые.
Зарядные станции: преимущества, разновидности и возможности устройств
Поделиться новостью