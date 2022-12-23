Украинцам объяснили, как не допустить взрыва газового баллона дома — Finance.ua

Украинцам объяснили, как не допустить взрыва газового баллона дома Сегодня 04:18 — Личные финансы

Отключения электроэнергии в Украине заставляют граждан продумывать способы оставаться со светом, теплом и готовить. Наряду с генераторами и аккумуляторами все популярнее становятся туристические портативные плиты. Вместе с тем все чаще становятся известны случаи взрывов в домах.

О правилах безопасности рассказали в 104.ua.

От чего взрываются газовые баллоны, и как этого не допустить?

1. Необходимо позаботиться о том, чтобы в помещении была хорошая вентиляция. Более того, при недостаточной вентиляции повышается риск отравления угарным газом.⠀

2. К взрыву может привести резкое перемещение баллонов с низких температур в высокие.⠀

3. Выбирая место для хранения баллона, убедитесь, что на него не падают прямые солнечные лучи, а полные и пустые баллоны хранятся отдельно.⠀

4. Снимать баллон с газовой горелки нужно как можно дальше от открытого огня.⠀

5. Помните, что все газовые туристические горелки — одноразовые.

Хвиля По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.