Украинцам начали развозить бесплатные дрова: какие документы нужны, чтобы получить — Finance.ua
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Украинцам начали развозить бесплатные дрова: какие документы нужны, чтобы получить

Личные финансы
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Украинцам сообщили, что жителям прифронтовых населенных пунктов восьми областей начинают развозить бесплатные дрова для обогрева жилья.
Об этом заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Кто может получить
Получить дрова могут жители восьми областей Украины: Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской.
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В ведомстве объяснили, что для того чтобы получить топливную древесину бесплатно, нужно написать соответствующее заявление в органы местной власти.

Какие документы следует предоставить вместе с заявлением:

  • паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность или подтверждающий специальный статус, если речь идет об иностранцах или лицах без гражданства;
  • если заявление подает не сам человек, а его уполномоченный представитель — документ, подтверждающий полномочия;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (кроме лиц, не имеющих их по религиозным убеждениям);
  • при наличии — документ, подтверждающий наличие категории уязвимости;
  • другие документы, подтверждающие принадлежность заявителя к домохозяйству.
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В Минреинтеграции отметили, что военно-гражданские администрации могут потребовать также дополнительные документы.
Будут предоставлять древесину, соблюдая очереди, но приоритет будут иметь уязвимые категории населения.
31 октября первые вагоны топливной древесины уже доставлены в Николаевскую область.
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«В настоящее время древесина отгружается и в ближайшее время будет развезена по территориальным громадам, граничащим с районами проведения боевых действий. Поколотые дрова местные власти будут доставлять непосредственно по домохозяйствам. Очередность на их получение будет определять территориальная громада. Также налажена логистика отправки топливной древесины и в другие области. Еще две из них, а именно Днепропетровская и Запорожская получат дрова поездами Укрзализныци. В остальные области в ближайшее время их доставят автотранспортом», — отметили в Минреинтеграции.
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По материалам:
На пенсии
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