Украинцам доступна новая услуга: онлайн-заявки на страховые выплаты — Finance.ua

Украинцам доступна новая услуга: онлайн-заявки на страховые выплаты Сегодня 20:03 — Личные финансы

Украинцам доступна новая услуга: онлайн-заявки на страховые выплаты

Пенсионный фонд Украины ввел новый сервис подачи заявлений о назначении/перерасчете/продлении страховых выплат в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием.

Как рассказали в ПФУ, отныне пострадавшие лица или члены их семей, авторизовавшиеся на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины по квалифицированной электронной подписи (КЭП), для получения соответствующих страховых выплат могут подать онлайн:

заявление о назначении/перерасчете/продлении страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональным заболеванием);

заявление о назначении/перерасчете/продлении страховой выплаты в связи со смертью кормильца;

заявление о возмещении расходов на погребение потерпевшего и связанные с этим ритуальные услуги;

заявление о проведении страховой выплаты (возобновление или добровольное прекращение выплаты, выплата недополученных страховых сумм и т. п. );

); заявление о компенсации расходов (возмещение проезда, расходов на жилье).

Алгоритм действий:

Заходим в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью КЭП. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации по ПФУ» выбираем опцию «Заявление на страховую выплату». Даем согласие на дистанционное информирование и нажимаем кнопку «Продолжить». Во всплывающем окне «Заявления на страховую выплату» из перечня выбираем именно тот тип заявления, который требуется. В заявлении заполняем все обязательные поля, отмеченные звездочкой: вносим общие и адресные данные заявителя, указываем информацию о страховом случае, указываем данные для назначения страховой выплаты, добавляем скан-копии необходимых документов. Соглашаемся на передачу и обработку персональных данных и нажимаем кнопку «Сформировать заявление». Проверяем данные сформированного заявления, подписываем КЭП и направляем в Пенсионный фонд Украины.

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