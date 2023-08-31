Украинцам доступна новая услуга: онлайн-заявки на страховые выплаты — Finance.ua

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Украинцам доступна новая услуга: онлайн-заявки на страховые выплаты

Личные финансы
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Украинцам доступна новая услуга: онлайн-заявки на страховые выплаты
Украинцам доступна новая услуга: онлайн-заявки на страховые выплаты
Пенсионный фонд Украины ввел новый сервис подачи заявлений о назначении/перерасчете/продлении страховых выплат в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием.
Как рассказали в ПФУ, отныне пострадавшие лица или члены их семей, авторизовавшиеся на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины по квалифицированной электронной подписи (КЭП), для получения соответствующих страховых выплат могут подать онлайн:
  • заявление о назначении/перерасчете/продлении страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональным заболеванием);
  • заявление о назначении/перерасчете/продлении страховой выплаты в связи со смертью кормильца;
  • заявление о возмещении расходов на погребение потерпевшего и связанные с этим ритуальные услуги;
  • заявление о проведении страховой выплаты (возобновление или добровольное прекращение выплаты, выплата недополученных страховых сумм и т. п.);
  • заявление о компенсации расходов (возмещение проезда, расходов на жилье).
Алгоритм действий:
  1. Заходим в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью КЭП.
  2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации по ПФУ» выбираем опцию «Заявление на страховую выплату».
  3. Даем согласие на дистанционное информирование и нажимаем кнопку «Продолжить».
  4. Во всплывающем окне «Заявления на страховую выплату» из перечня выбираем именно тот тип заявления, который требуется.
  5. В заявлении заполняем все обязательные поля, отмеченные звездочкой: вносим общие и адресные данные заявителя, указываем информацию о страховом случае, указываем данные для назначения страховой выплаты, добавляем скан-копии необходимых документов.
  6. Соглашаемся на передачу и обработку персональных данных и нажимаем кнопку «Сформировать заявление».
  7. Проверяем данные сформированного заявления, подписываем КЭП и направляем в Пенсионный фонд Украины.
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По материалам:
Finance.ua
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