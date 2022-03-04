Украина ждет новой партии станций Starlink в ближайшее время, — Федоров — Finance.ua
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Украина ждет новой партии станций Starlink в ближайшее время, — Федоров

Сегодня 19:11Технологии&Авто
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Украина ожидает новой партии станций спутникового интернета StarLink в ближайшее время.
Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в своем Telegram-канале.
«Ожидаем в ближайшее время новой партии Starlink, а пока Илон Маск отреагировал на нашу просьбу. Команда SpaceX обновила программное обеспечение для снижения потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобильного прикуривателя», — написал он.
Федоров сообщил, что команда SpaceX также включила мобильный роуминг, чтобы фазированная антенная решетка могла поддерживать сигнал во время движения транспортного средства.
«Все это поможет нашим героям быть на связи», — добавил он.
Как сообщалось ранее, ООО «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» приступило к использованию станций спутникового интернета StarLink.
28 февраля Федоров заявил, что первая партия станций спутникового интернет StarLink прибыла в Украину.
По материалам: Українські Новини
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