Украина завершила отопительный сезон — Finance.ua

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Украина завершила отопительный сезон

Сегодня 14:26Казна и Политика
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Украина завершила отопительный сезонУкраина завершила отопительный сезон
Украина завершила отопительный сезон, глава Минэнерго Герман Галущенко охарактеризовал его как успешный.
Он сказал, что из-за войны не может назвать конкретные данные о запасах энергоресурсов.
«Но скажу так — угля значительно больше миллиона тонн, а газа больше 9 млрд кубометров», — сказал Галущенко.
«К сожалению, последние 40 дней войны были, конечно, испытанием для энергосистемы. Но можно уверенно констатировать, что прогнозы так называемых „экспертов“, которые говорили о неминуемом провале сезона, мягко говоря, не оправдались», — добавил министр.
Таким образом, Украина использовала более половины запасов газа — в начале отопительного сезона в хранилищах было 18,7 млрд кубометров газа.
Также он добавил, что тарифы на газ и электроэнергию для населения в Украине повышаться не будут.
«Повышение тарифов на газ и электроэнергию сейчас не обсуждается. Какими механизмами мы будем это обеспечивать — посмотрим. ПСО может быть как один из них. Будем анализировать и принимать решение», — сказал он.
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По материалам: Корреспондент.net
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