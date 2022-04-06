Украина завершила отопительный сезон — Finance.ua

Украина завершила отопительный сезон

Сегодня 14:26 — Казна и Политика

Украина завершила отопительный сезон

Украина завершила отопительный сезон, глава Минэнерго Герман Галущенко охарактеризовал его как успешный.

Он сказал, что из-за войны не может назвать конкретные данные о запасах энергоресурсов.

«Но скажу так — угля значительно больше миллиона тонн, а газа больше 9 млрд кубометров», — сказал Галущенко.

«К сожалению, последние 40 дней войны были, конечно, испытанием для энергосистемы. Но можно уверенно констатировать, что прогнозы так называемых „экспертов“, которые говорили о неминуемом провале сезона, мягко говоря, не оправдались», — добавил министр.

Таким образом, Украина использовала более половины запасов газа — в начале отопительного сезона в хранилищах было 18,7 млрд кубометров газа.

Также он добавил, что тарифы на газ и электроэнергию для населения в Украине повышаться не будут.

«Повышение тарифов на газ и электроэнергию сейчас не обсуждается. Какими механизмами мы будем это обеспечивать — посмотрим. ПСО может быть как один из них. Будем анализировать и принимать решение», — сказал он.

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