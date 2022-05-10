Украина засеяла на треть меньше культур, чем в прошлом году, — министр аграрной политики — Finance.ua
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Украина засеяла на треть меньше культур, чем в прошлом году, — министр аграрной политики

Сегодня 07:43Аграрный рынок
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Украина засеяла на треть меньше культур, чем в прошлом году, — министр аграрной политикиУкраина засеяла на треть меньше культур, чем в прошлом году, — министр аграрной политики
Украина засеяла на 25-30% меньше культур, чем в прошлом году: уменьшились объемы посевной яровой кукурузы, а фермеры из-за проблем с логистикой, топливом и техникой переходят на посев более дешевых культур.
Об этом на брифинге заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.
«Посевная кампания в Украине, несмотря на обстоятельства, проходит достаточно активно. Есть понятные сложности. В первую очередь, они связаны с логистикой. Фермеры и агропредприятия тратят меньше денег на базовые вещи. На посевной материал они тратят меньше, но не критично. У них меньше денег на гербициды. Они экономят с учетом перебоев с дизелем», — заявил он.
Сольский добавил, что отставание посевной кампании по времени вызвано комендантским часом, а также тем фактом, что часть техники и людей сейчас на фронте.
«Мы видим отставание посевной в зависимости от культур и регионов от 25-30%. Кроме имеющихся проблем, погода вносит свои коррективы. В этом году холоднее, чем в прошлом. Поэтому смещается посев на более позднее время. Фермеры переходят на более дешевую культуру. В частности, на ярую пшеницу. Вторая тенденция — переход на другие культуры, которые на гектар дают меньшую урожайность. Мы отмечаем смещение объема посевных в сторону подсолнечника и сои», — подчеркнул глава министерства.
Напомним, Украина во время посевной-2022 засеяла основными сельскохозяйственными культурами 7,1 миллиона га земель, что составляет 49,3% от запланированных на текущий сезон 14,4 миллиона га.
По материалам: Діло
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