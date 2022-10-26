Украина запустит мобильные пункты для выдачи документов беженцам в трех странах — Finance.ua

Украина запустит мобильные пункты для выдачи документов беженцам в трех странах Сегодня 19:45 — Личные финансы

Государственное предприятие «Документ» после удачного опыта работы в Польше планирует запустить мобильные пункты для выдачи загранпаспортов, ID-карт и других документов украинским беженцам в Чехии, Германии и Турции.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин

«Мы постоянно работаем над расширением перечня документов и услуг, которые мы предоставляем нашим гражданам. И это уже не только загранпаспорт или ID-карта, это уже и технический паспорт на автомобиль, водительское удостоверение. Кроме того, мы работаем над улучшением логистики и упрощением тех процедур, которые все еще тянут время. В дальнейших наших планах — расширение сети зарубежных представительств ГП „Документ“ не только в Польше, но и в других государствах. Мы об этом уже договорились с чешскими властями, нас ждет Германия, Турция», — сказал он.

Также Енин добавил, что в планах на будущее — аренда офисных помещений за границей для работы стационарных пунктов ГП «Документ».

23 июня стало известно, что из-за войны процесс изготовления биометрических документов — ID карт и паспортов занимает больше времени, поэтому украинцев предупредили о задержках с выдачей документов.

Кроме того, в Польше запустили пилотный проект по выдаче украинским беженцам документа государственного образца Украины. Специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой ГП «Документ» работают в Варшаве, Кракове и Гданьске.

С учетом логистики в военное время срок изготовления срочных документов составляет до 20 дней, а в обычном порядке — до 40-45 дней.

УНІАН По материалам:

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