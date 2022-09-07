Украина запускает платформу по привлечению инвестиций — Finance.ua

Украина запускает платформу по привлечению инвестиций Сегодня 12:02 — Казна и Политика

Украина запускает платформу по привлечению инвестиций, www.me.gov.ua

В рамках кампании Advantage Ukraine Украина запускает платформу потенциальным иностранным инвесторам. На ней собрали более 500 инвестпроектов и возможностей в 10 отраслях экономики.

Как сообщила пресс-служба Министерства экономики, эту платформу Президент Украины Владимир Зеленский презентовал 6 сентября на открытии Нью-Йоркской биржи.

На платформе собрали инвестиционные проекты и возможности в 10 отраслях:

оборонно-промышленный комплекс;

металлургия и металлопереработка;

энергия;

агропромышленный комплекс;

деревообработка и изготовление мебели;

инновационные технологии;

логистика и инфраструктура;

фармацевтические препараты;

природные ресурсы;

промышленное производство

Украина предлагает всем заинтересованным широкое инвестиционное меню потенциальных возможностей на сумму более $400 млрд. Украинская делегация презентовала его в Лугано, а список реальных проектов ежедневно увеличивается и становится более разнообразным.

Зарегистрировавшись на платформе в нескольких кликов, каждый потенциальный инвестор получит информацию о возможностях инвестирования и выгодах от реализации проекта.

«Мы подберем лучшим компаниям мира отличные возможности для развития. Решительный бизнес, который видит потенциал в нашей стране, сможет помочь реализовать экономический потенциал Украины и одновременно превратить неиспользованные возможности в преимущества», — заявил Зеленский.

Первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко также сообщила, что правительство в процессе восстановления Украины делает весомую ставку на работу именно бизнеса. Оно запустило ряд грантовых программ, благодаря чему многие предприниматели начали возрождать собственное дело. Более 700 предприятий релоцированы из горячих точек, более 500 из них уже возобновили работу.

«Ряд перспективных проектов готов к старту, но нуждается в инвестициях. Это одно из ключевых условий успеха восстановления Украины», — заявила Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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