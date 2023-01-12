Украина заняла 36 место в рейтинге «Индекс паспортов» — Finance.ua

Украина заняла 36 место в рейтинге «Индекс паспортов» Сегодня 13:01 — Личные финансы

Украина заняла 36 место в рейтинге «Индекс паспортов»

Компания Henley & Partners, помогающая частным клиентам получить вид на жительство и гражданство, опубликовала ежегодный рейтинг «Индекс паспортов». Рейтинг анализирует, насколько свободны граждане разных стран в передвижении по миру.

По результатам 2022 года, несмотря на полномасштабную войну, Украина потеряла только 1 строчку и заняла 36 место (в 2021 мы были на 35 месте).

Вместе с тем количество стран, в которые могут свободно путешествовать украинцы, наоборот, возросло — со 136 до 144. При условии получения виз для граждан Украины открыто еще 83 государства. Исторически сила паспорта Украины растет.

Первое место заняла Япония, на втором — Сингапур и Южная Корея, на третьем — Германия. В топ-3 с конца рейтинга Сирия, Ирак и на последнем месте Афганистан.

Россия же находится на 49 месте в рейтинге. Исторически ее позиции почти не улучшились с 2010 года.

Почему это важно

Индекс паспортов является международным рейтингом стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс анализирует визовые правила 227 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии).

В условиях глобализации открытость границ для носителя паспорта является залогом успешности в бизнесе или карьере. В масштабах страны — успешности всей экономики. Рынок не может развиваться в закрытых границах, а соответственно и экономика.

Постепенный рост силы украинского паспорта свидетельствует, что у нашего государства потенциально светлое будущее. Спад экономики в войну закономерен, но ее восстановление зависит во многих аспектах именно от того, какое место Украина будет занимать на глобальном рынке.

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