Украина заняла 36 место в рейтинге «Индекс паспортов» — Finance.ua
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Украина заняла 36 место в рейтинге «Индекс паспортов»

Личные финансы
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Украина заняла 36 место в рейтинге «Индекс паспортов»
Украина заняла 36 место в рейтинге «Индекс паспортов»
Компания Henley & Partners, помогающая частным клиентам получить вид на жительство и гражданство, опубликовала ежегодный рейтинг «Индекс паспортов». Рейтинг анализирует, насколько свободны граждане разных стран в передвижении по миру.
По результатам 2022 года, несмотря на полномасштабную войну, Украина потеряла только 1 строчку и заняла 36 место (в 2021 мы были на 35 месте).
Вместе с тем количество стран, в которые могут свободно путешествовать украинцы, наоборот, возросло — со 136 до 144. При условии получения виз для граждан Украины открыто еще 83 государства. Исторически сила паспорта Украины растет.
Украина заняла 36 место в рейтинге «Индекс паспортов»
Первое место заняла Япония, на втором — Сингапур и Южная Корея, на третьем — Германия. В топ-3 с конца рейтинга Сирия, Ирак и на последнем месте Афганистан.
Россия же находится на 49 месте в рейтинге. Исторически ее позиции почти не улучшились с 2010 года.
Полный рейтинг можно найти здесь.

Почему это важно

Индекс паспортов является международным рейтингом стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс анализирует визовые правила 227 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии).
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В условиях глобализации открытость границ для носителя паспорта является залогом успешности в бизнесе или карьере. В масштабах страны — успешности всей экономики. Рынок не может развиваться в закрытых границах, а соответственно и экономика.
Постепенный рост силы украинского паспорта свидетельствует, что у нашего государства потенциально светлое будущее. Спад экономики в войну закономерен, но ее восстановление зависит во многих аспектах именно от того, какое место Украина будет занимать на глобальном рынке.
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По материалам:
Ain.Ua
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