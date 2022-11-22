Украина заменит россию в качестве континентального поставщика энергии — Finance.ua

Украина заменит россию в качестве континентального поставщика энергии Сегодня 11:45 — Энергетика

Заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков сообщил, что война россии против Украины стала для Европы моментом истины, чтобы переосмыслить энергетическую безопасность и понять, что россия использовала и продолжает использовать ископаемое топливо как оружие.

"Сейчас Европа едина перед лицом опасности. ЕС сделал то, что казалось невозможным в феврале — резко уменьшил свою зависимость от российского ископаемого топлива.

Европейские газовые хранилища заполнены, кроме того, Украина предлагает дополнительные 15 млрд кубометров мощностей для европейских запасов газа. Это значит, что российский энергетический шантаж не сработает", — отметил Ярослав Демченков.

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Он также подчеркнул, что практически с самого начала полномасштабного вторжения в Украину россия занимается ядерным терроризмом.

«Было бы наивно полагать, что государство, которое легко обстреливает и захватывает атомные станции, может иметь мирные ядерные технологии. Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, оккупирована более 8 месяцев. Она превращена в военный лагерь, ее инфраструктура часто подвергается обстрелам. Россия регулярно ставит Европу на грань ядерной катастрофы масштаба аварии на Фукусиме. Поэтому сегодня нужно думать не только об отказе от российского газа и нефти, но и о денуклеаризации россии, о запрете российских ядерных технологий, бизнеса в этой сфере и доступа российских ученых к ядерным исследованиям», — заявил замминистра.

Ярослав Демченков подчеркнул, что россия ведет войну не только против Украины, но и против Европы, ее ценностей и принципов. «Это война против европейских идей лучшего устойчивого будущего, где энергия не используется как оружие и не вредит окружающей среде. россия угрожает самой нашей цивилизации», — отметил замминистра.

Он призвал к ужесточению санкций против россии, в частности, ускорению процессов полного отказа от российской нефти и газа, а также наложению санкций на ядерную промышленность страны-агрессора.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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