Украина заимствовала с начала года более 1 трлн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина заимствовала с начала года более 1 трлн

Казна и Политика
56
Украина заимствовала с начала года более 1 трлн
Украина заимствовала с начала года более 1 трлн
Государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-июль 2023 года составили 1,03 трлн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Инфографика: Минэкономики
Инфографика: Минэкономики
«Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь — июль 2023 года составили 1033,7 млрд грн, или 88,1% от запланированных на этот период», — говорится в сообщении.
Отмечено, что от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 324,8 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 105,7 млрд грн (2 191,1 млн долларов и 640,9 млн евро).
Читайте также
При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 154,5 млрд грн. Из внешних источников поступило 708,9 млрд грн.
Платежи по погашению государственного долга за январь-июль составили 273 млрд грн (96,6% плана), платежи по обслуживанию — 128 млрд грн (95,7% плана).
Инфографика: Минэкономики
Инфографика: Минэкономики
Ранее стало известно, что совокупный госдолг Украины за полгода вырос на 15,6% до нового исторического максимума: в долларовом выражении до $128,81 млрд, в гривневом — до 4,7 трлн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.