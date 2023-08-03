Украина заимствовала с начала года более 1 трлн — Finance.ua

Украина заимствовала с начала года более 1 трлн Сегодня 21:02 — Казна и Политика

Украина заимствовала с начала года более 1 трлн

Государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-июль 2023 года составили 1,03 трлн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Инфографика: Минэкономики

«Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь — июль 2023 года составили 1033,7 млрд грн, или 88,1% от запланированных на этот период», — говорится в сообщении.

Отмечено, что от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 324,8 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 105,7 млрд грн (2 191,1 млн долларов и 640,9 млн евро).

При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 154,5 млрд грн. Из внешних источников поступило 708,9 млрд грн.

Платежи по погашению государственного долга за январь-июль составили 273 млрд грн (96,6% плана), платежи по обслуживанию — 128 млрд грн (95,7% плана).

Инфографика: Минэкономики

Ранее стало известно, что совокупный госдолг Украины за полгода вырос на 15,6% до нового исторического максимума: в долларовом выражении до $128,81 млрд, в гривневом — до 4,7 трлн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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