Украина за последний месяц потеряла еще 1,8 млрд долларов резервов — Finance.ua
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Украина за последний месяц потеряла еще 1,8 млрд долларов резервов

Сегодня 09:12Валюта
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Размер международных резервов Украины в течение мая 2022 сократился на 1 844,34 млн долларов (на 6,9%). На 1 июня размер резервов составил 25 100,73 млн долларов.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
С начала года резервы упали на 18,0% (на 5 840,22 млн долларов).
Украина за последний месяц потеряла еще 1,8 млрд долларов резервов

Причины снижения резервов

Как отметили в пресс-службе НБУ, центробанк продал на валютном рынке 3 410,6 млн долларов и выкупил в резервы 56,4 млн долларов.
«Значительные объемы продаж валюты обусловлены превышением спроса на нее над предложением. Так, существенные расходы на оборонные нужды, на импорт товаров и услуг, а также для обеспечения расчетов с международными платежными системами за расходы граждан по гривневым картам за границей превышали поступления от экспорта и от трудовых мигрантов», — говорится в сообщении.
В то же время валютные поступления в пользу правительства Украины составили 1 660,2 млн долларов. В частности, 583,7 млн евро поступили от Всемирного банка, а 582,3 млн евро — от Европейского союза. Объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 144,8 млн долларов.
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По материалам: РБК-Україна
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