Украина за полгода была вынуждена девальвировать гривну на 25% — Bloomberg Сегодня 14:02 — Валюта

Украина за полгода была вынуждена девальвировать гривну на 25% — Bloomberg

Девальвация гривны по отношению к доллару достигла 25%. Поэтому Европейский Союз должен ускорить предоставление Украине финансовой помощи, чтобы не допустить национального дефолта. Ранее Киев попросил иностранных инвесторов отсрочить выплаты страны по внешнему долгу.

Об этом пишет американское издание Bloomberg.

Там заметили, что возможное падение украинской экономики (дефолт) даст российской пропаганде очередной повод для манипуляций и может подорвать моральный дух украинцев. Во избежание такого развития событий еще в мае Евросоюз обязался выплатить Киеву 9 млрд евро. Однако сейчас Украина получила лишь около 1 млрд евро, поскольку Брюссель и правительства стран ЕС не пришли к соглашению о механизме финансирования.

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Bloomberg указывает, что задержка с решением не только вредит Украине, но и нарушает «молчаливое соглашение» между ЕС и США, согласно которому ЕС должен позаботиться о финансовой помощи, пока США заботятся о передаче Вооруженным силам Украины тяжелого вооружения. В издании также напомнили, что перед Европой предстанет и созданный путиным энергетический кризис, однако это не должно служить поводом для приостановки помощи Украине.

Справка Finance.ua:

тенденция роста курса доллара на «сером» рынке спровоцирована паническими настроениями и не может долго продолжаться, в дальнейшем курс будет скорректирован;

что новый валютный курс принесет Украине и украинцам — читайте в разборе Finance.ua.

Ракурс По материалам:

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