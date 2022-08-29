Украина за почти месяц экспортировала первый миллион тонн агропродукции — Зеленський — Finance.ua

Украина за почти месяц экспортировала первый миллион тонн агропродукции — Зеленський Сегодня 19:31 — Аграрный рынок

Украина за почти месяц экспортировала первый миллион тонн агропродукции — Зеленський

Около месяца работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов — Черноморска, Одессы и Южного — экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня можем сделать и первые выводы о спасении многих стран, многих народов от продовольственного кризиса, который россия так хотела обострить до реального голода. Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов — Черноморска, Одессы и Южного — экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции, что означает на практике, что украинское зерно и сам факт того, что заработало украинское направление поставки на мировой продовольственный рынок, позволяют не допускать хаоса на рынке, снимают остроту продовольственного кризиса и не допускают катастрофического дефицита», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина была, есть и будет среди гарантов мировой продовольственной безопасности.

«Кстати, 44 судна с украинской агропродукцией уже отправлены в 15 стран мира, есть еще 70 заявок на прибытие судов на загрузку. Цель — выйти на объем в 3 миллиона тонн экспорта по морю ежемесячно. И это чрезвычайно важно для Африки, Азии и Европы», — добавил президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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