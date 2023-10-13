Украина за 9 месяцев экспортировала продовольственные товары на $16,1 млрд — Finance.ua

Украина за 9 месяцев экспортировала продовольственные товары на $16,1 млрд Сегодня 21:22 — Аграрный рынок

В январе-сентябре 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму $46,6 млрд, а экспортировали — на сумму $27,1 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $38,3 млрд, что составляет 82% общих объемов импортируемых товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай — $7,4 млрд, Польша — $4,9 млрд и Турция — $3,7 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $3,7 млрд, Румынию — на $3 млрд, Турцию — на $1,9 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

— продовольственные товары — $16,1 млрд

— металлы и изделия из них — $3 млрд

— машины, оборудование и транспорт — $2,3 млрд

При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 472,9 млн грн.

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