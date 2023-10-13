Украина за 9 месяцев экспортировала продовольственные товары на $16,1 млрд — Finance.ua
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Украина за 9 месяцев экспортировала продовольственные товары на $16,1 млрд

Аграрный рынок
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В январе-сентябре 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму $46,6 млрд, а экспортировали — на сумму $27,1 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $38,3 млрд, что составляет 82% общих объемов импортируемых товаров.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай — $7,4 млрд, Польша — $4,9 млрд и Турция — $3,7 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $3,7 млрд, Румынию — на $3 млрд, Турцию — на $1,9 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
— продовольственные товары — $16,1 млрд
— металлы и изделия из них — $3 млрд
— машины, оборудование и транспорт — $2,3 млрд
При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 472,9 млн грн.
По материалам:
agrotimes.ua
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