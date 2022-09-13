Украина за 7 месяцев 2022 года выпустила 360 тыс. тонн ферросплавов — Finance.ua

Украина за 7 месяцев 2022 года выпустила 360 тыс. тонн ферросплавов Сегодня 05:42 — Казна и Политика

Ферросплавные предприятия Украины в январе-июле 2022 года сократили выпуск продукции на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — до 360,2 тыс. т.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов (УкрФА).

За 7 месяцев 2022 года производство силикомарганца сократилось на 17,5% г./г. — до 319,7 тыс. т, ферромарганца — на 67,6%, до 19,98 тыс. т. Выпуск ферросилиция (в пересчете на 45%) в январе-июле 2022 года сократился на 60,5% г./г. — до 18,1 тыс. т, металлического марганца на 55,6% — до 1,81 тыс. т. Также было произведено 1,81 тыс. т других ферросплавов.

Покровский (ПГОК) и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (МГОК) за 7 месяцев 2022 года суммарно произвели 777,5 тыс. т марганцевого концентрата, что на 19,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом МГОК произвел 294,7 тыс. т концентрата (-5,6%), а ПГОК — 482,8 тыс. т (-26,5%).

Также ПГОК в январе-июле произвел 29,55 тыс. т железорудного агломерата (-82,7%) и поставил его на Днепровский металлургический завод. С марта ПГОК не производит железорудный агломерат, поскольку ДМЗ временно остановил производство металлопродукции.

Напомним, в июле 2022 г. Украина экспортировала 10,5 тыс. т ферросплавов, что на 85% меньше, чем в июле 2021 года. За 7 месяцев 2022 года экспорт ферросплавов из Украины упал на 37,5% в годовом исчислении — до 243,07 тыс. т.

Как сообщал GMK Center, Украина в 2021 году увеличила выпуск ферросплавов на 15% по сравнению с 2020 годом — до 858,7 тыс. т, но снизила производство марганцевого концентрата на 6,6%, до 1,76 млн т.

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