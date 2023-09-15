Украина является частью интеграции рынков газа и электроэнергии Центральной и Юго-Восточной Европы — Finance.ua

Украина является частью интеграции рынков газа и электроэнергии Центральной и Юго-Восточной Европы Сегодня 20:25

Украина является частью интеграции рынков газа и электроэнергии Центральной и Юго-Восточной Европы

Реализация трансграничных проектов, диверсифицирующих поставки газа, развитие рынков электроэнергии, повышение энергоэффективности — такие темы обсуждались на встрече Группы высокого уровня Энергетического объединения Центральной и Юго-Восточной Европы (CESEC).

По словам принявшего участие во встрече заместителя министра энергетики Ярослава Демченкова, эффективное использование существующей инфраструктуры, в частности украинских трубопроводов и хранилищ, имеет важное значение для укрепления энергетической безопасности континента, диверсификации маршрутов поставок и обеспечения бесперебойных поставок газа в ЕС.

«Трансбалканский трубопровод является важным энергетическим звеном, соединяющим Украину и Центральную и Восточную Европу со странами Юго-Восточной Европы. Важно, что мы согласовали дальнейшую поддержку, привлечение инвестиций в этот трубопровод и направления сотрудничества», — отметил замминистра.

Также особое внимание Группа высокого уровня уделила совместному подходу к развитию рынков электроэнергии, повышению энергоэффективности и развитию генерации электроэнергии из возобновляемых источников.

Ярослав Демченков представил участникам приоритетные проекты Украины для создания взаимосвязанного регионального рынка электроэнергии, в который интегрируется украинская энергосистема, и акцентировал внимание на важности развития проектов с использованием возобновляемых источников энергии.

«Экстренная синхронизация с ENTSO-E значительно укрепила наш электроэнергетический сектор и помогла нам пройти прошлую зиму. Сегодня, благодаря партнерам, мы имеем возможность привлекать необходимую помощь из Европы. Синхронизация — это также возможность интегрировать больше возобновляемых источников энергии в сеть», — отметил Ярослав Демченков.

Напомним, что презентуя Энергетическую стратегию до 2050 года, министр энергетики Герман Галущенко отметил о намерении увеличить экспорт электроэнергии в ЕС и увеличении потенциала трансграничной мощности до 10 ГВт.

Украина стремится достичь интеграции энергетических рынков не только с точки зрения технических аспектов, но и экономических, в частности, создания прозрачных рыночных правил, гармонизации законодательства. Это позволит еще больше расширить потенциал сотрудничества и достичь целей экспорта электроэнергии. Развитие электрических интерконнекторов является залогом энергетической безопасности как Украины, так и ЕС.

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