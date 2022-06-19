Украина вышла из нескольких международных соглашений с СНГ и россией — Finance.ua
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Украина вышла из нескольких международных соглашений с СНГ и россией

Сегодня 19:19Казна и Политика
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Украина вышла из нескольких международных соглашений с СНГ и россиейУкраина вышла из нескольких международных соглашений с СНГ и россией
Верховная Рада 19 июня приняла выход Украины из нескольких международных соглашений с СНГ и россией.
Об этом сообщил представитель правительства в параламенте Тарас Мельничук в Телеграм.
Верховная Рада на заседании 19 июня приняла в целом правительственные законопроекты о выходе Украины из нескольких международных соглашений, отметил он.
В частности, Украина прекратила действие соглашения с рф о научно-техническом сотрудничестве — «за» такое решение проголосовали 305 народных депутатов Украины при минимально необходимом количестве голосов 226, указал он. Соглашение было подписано в москве в 1986 году.
Также парламент поддержал предложение Кабмина о выходе из Соглашения с другими участниками СНГ о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи — «за» 305 голосов. Это соглашение датируется 1992 годом.
«За период, прошедший с момента подписания соглашения, оно не приобрело для Украины практической реализации. Сотрудничество и какие-либо контакты с исполнительными органами СНГ по вопросам его реализации по объективным причинам не происходят», — пояснил Мельничук.
Решением Верховной Рады Украина также вышла из соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах — участниках СНГ, датированном 1997 годом, поскольку в течение последних 10 лет Украина не использовала биопрепараты и другие средства защиты животных резерва, расположенного на территории российской федерации.
Кроме того, парламент поддержал выход из протокола о внесении поправок в Соглашение о Межправительственной фельдъегерской связи и из Соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах — участниках СНГ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Espreso.tv
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